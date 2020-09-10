مجازاة ونقل وغرامة وتحليل مخدرات| نتائج التحقيقات مع المتجاوزين بحق المجند

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها مساء اليوم إنتهاء التحقيق الفوري الذي وجه به الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة / القاهرة بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار.









وأشار بيان الوزارة أنه تم التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشئون القانونية بهيئة السكك الحديدية وجاءت نتائج التحقيقات وفقًا للآئحة نظام العاملين بالهيئة كالتالي :-





1- تم مجازاة السيد/ عادل فاروق عبد الهادي – رئيس القطار بخصم أجر 50 يومًا ( خمسون يومًا ) من راتبه لما بدر منه تجاه الركاب وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية والمنصوص عليها بقرارات السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء .





2. تم مجازاة السيد / عادل صلاح عبد المنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوما من راتبه لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء .





3. صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بـ قطارات نقل البضائع.





4. كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم إرتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه

5. بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10 /9 /2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي