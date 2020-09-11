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تعليم

الأهرام الكندية: اكتمال العدد فى الصيدلة.. واستمرار التقديم لباقي الكليات حتى الأربعاء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:28 م
جامعة الاهرام الكندية
جامعة الاهرام الكندية
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قسم التعليم
أعلنت جامعة الأهرام الكندية عن اكتمال الأعداد المقرر قبولها فى كلية الصيدلة العام الدراسى الجامعى الجديد 2020/2021  لطلاب الثانوية العامة 2020 ، على أن يتم استمرار قبول طلاب الشهادات العربية والأجنبية .

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وتستمر الكلية فى اجراءات القبول لكلية طب الفم والأسنان وكلية العلاج الطبيعى للطلاب الذين قد تقدموا بحجز ملفات مسبق وذلك فى يومى السبت 12/9/2020والاحد13/9/2020 وذلك حتى استيفاء الاعداد المقرر قبولها .

كما يستمر القبول بكليات الآتية:
- كلية الهندسة 
- كلية الحاسبات و تكنولوجيا المعلومات  
- كلية التصميم و الفنون الإبداعية
- كلية إدارة الأعمال
- كلية اللغات والترجمة ( الألسن )
- كلية الإعلام 

وذلك خلال ايام الاثنين 14/9/2020 والثلاثاء 15/9/2020 والاربعاء 16/9/2020 .

وجدير بذكر ان الجامعة قد مدة مهلة سداد مصروفات الجزء الاول حتى الاربعاء 16/9/2020 الطلاب المتقدمين بفتح ملفات حجز مسبقة.
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