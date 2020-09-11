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مرأة

للحامل من غير دكتور .. أكلات تزيد وزن الجنين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
هناك اكلات تزيد وزن الجنين حيث تحتاج الحامل إلى 200 إلى 300 سعر حراري إضافي من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل اللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة

 وسيكون من المهم التفكير بعناية في الأطعمة التي تتناولها السيدة أثناء الحمل، وهناك اكلات تزيد وزن الجنين يجب تناولها فهذا هو الوقت المناسب لتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ، وعدد أقل من الحلويات والحلويات.


اكلات تزيد وزن الجنين

العديد من الأطعمة الخالية من السعرات الحرارية هي في الأساس كربوهيدرات ويجب التقليل من هذه الأنواع من الكربوهيدرات لأنها يمكن أن تتسبب في زيادة وزن المرأة الحامل بشكل غير ضروري وتوفر القليل من التغذية للأم أو الطفل.


ووفقا لموقع motherhome ، تعتبر الفاكهة الطازجة وجبة خفيفة رائعة أثناء الحمل وتوفر للأم والطفل سكرًا صحيًا والحلويات غنية بالسكر ولا تزود الأم أو الطفل بالعناصر الغذائية الأساسية، والأطعمة الخالية من السكر مثل الجيلاتين آمنة في الاعتدال .

و من الأفضل تهدئة الأسنان بالفواكه الطازجة أو حتى الشوكولاتة الداكنة تكفي حصتين إلى ثلاث حصص من السكريات الصحية قلل من تناول الحلويات بحصة صغيرة واحدة من حوالي 100 سعرة حرارية في اليوم هذا النوع من السعرات الحرارية لن يفعل الكثير لتحسين وزن الطفل ولكن يمكن أن يضيف وزنًا غير ضروري للأم

البيض ، الحليب ، الزبادي  التوفو كل هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من البروتين ، والتناول الكافي من البروتين أثناء الحمل أمر بالغ الأهمية وستُستخدم البروتينات التي تستهلكينها خلال هذا الوقت في الغالب للحفاظ على نمو طفلك على المسار الصحيح مع الحفاظ أيضًا على أنسجة الأم 

البروكلي ، الجرجير  الجبن هذه بعض المصادر الرائعة للكالسيوم وستحتاج إلى دمج طعام زيادة وزن الطفل هذا في نظامك الغذائي لضمان نمو أسنان طفلك وعظامه وتصلبها حسب الحاجة.
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