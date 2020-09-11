ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من مشروب الشعير يوميا؟

يعرف عشب الشعير بالعديد من الفوائد، والمعروف أيضًا باسم أوراق الشعير وخضر الشعير، بآثاره المفيدة المعززة للصحة.





ويعتبر من أغنى الأعشاب بفيتامين أ وفيتامين ب 1 وفيتامين ج وفيتامين هـ والفلافونويدات وحمض جاما أمينوبوتيريك (غابا) وسوبروكسيد ديسموتاز (SOD) والبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والتربتوفان والسابونارين واللوتونارين والكلوروفيل والبوليفينول والغذاء الألياف والسكريات والقلويد والميتالوثايونين.





ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز فوائد عشب الشعير على الصحة...



