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ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من مشروب الشعير يوميا؟

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:03 م
فوائد الشعير
فوائد الشعير
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نهى هجرس
يعرف عشب الشعير بالعديد من الفوائد، والمعروف أيضًا باسم أوراق الشعير وخضر الشعير، بآثاره المفيدة المعززة للصحة.

ويعتبر من أغنى الأعشاب بفيتامين أ وفيتامين ب 1 وفيتامين ج وفيتامين هـ والفلافونويدات وحمض جاما أمينوبوتيريك (غابا) وسوبروكسيد ديسموتاز (SOD) والبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والتربتوفان والسابونارين واللوتونارين والكلوروفيل والبوليفينول والغذاء الألياف والسكريات والقلويد والميتالوثايونين.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز فوائد عشب الشعير على الصحة...

1. قد يعالج السمنة 
أظهرت الدراسات التأثير المضاد للسمنة لعصير عشب الشعير بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية التي يمكن أن تساعد في إدارة الوزن وتعزيز فقدان الوزن، مما أدى إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم (BMI) ووزن الجسم وتحسين وظائف الكبد.


2. يحسن صحة القلب 
أظهرت دراسة أن 36 شخصًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 الذين تم إعطاؤهم خلاصة أوراق الشعير الصغيرة لمدة أربعة أسابيع خفضوا أكسدة الكوليسترول الضار ، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب لدى مرضى السكري من النوع 2 .

3. يخفض ضغط الدم 
تم ربط وجود الفيتامينات والمعادن الأساسية ، التربتوفان ، السابونارين ، اللوتونارين ، GABA وغيرها من المركبات الهامة في عشب الشعير بتنظيم ضغط الدم والمساعدة في تدفق الدم السليم ، وبالتالي منع خطر الإصابة بفشل القلب والسكتة الدماغية .

4. يعزز صحة الكبد 
السابونارين الموجود بكثرة في عشب الشعير يُظهر تأثيرات واقية للكبد ومضادة للأكسدة ، مما يحمي الكبد ويمنع خطر تلف الكبد .

5. يقوي المناعة 
قد ثبت أن وجود فيتامين C في أوراق الشعير الصغيرة يساعد في تنظيم جهاز المناعة، وتمنع الجسم من الإصابة بالأمراض.
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