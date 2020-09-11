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اقتصاد

عيار 21 بــ849 جنيها.. أسعار الذهب فى ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:32 م
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع صدى البلد خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال ختام تعاملات الأسبوع.

حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولات بمصر قيمة تصل إلى 849 جنيها، بانخفاض نحو 6 جنيهات بالمقارنة بأسعار الأمس، وذلك بعد تراجعه عالميا.

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أسعار الذهب فى مصر

عيار 18 : 727 جنيها

عيار 21 : 849 جنيها

عيار 24 : 972 جنيها

الجنيه الذهب : 6795

السعر العالمي : 1943 دولارا للأوقية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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