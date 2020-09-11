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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب العالمية في آخر جلسات الأسبوع

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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أ ش أ
تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية في ظل تقلب أسواق الأسهم العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن سرعة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة "كورونا".

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.56%، أي ما يوازي 11 دولارا إلى 1953.30 دولار للأوقية، لينهي الأسبوع مرتفعا 0.3%، وخسر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.04% عند 1945.33 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنحو 1.3% إلى 26.94 دولار للأوقية.

واستقر سعر التسليم الفوري للبلاتين عند 930.83 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم الفوري 1.1% مسجلا 2305.10 دولار للأوقية.
وأخفق مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير خطة للجمهوريين بشأن حزمة تحفيزية إضافية بقيمة 300 مليار دولار.

وانتعش مؤشر الدولار يوم الجمعة بعد انخفاض حاد مقابل اليورو في الجلسة السابقة وكان في طريقه لأفضل أسبوع له منذ منتصف مايو الماضي.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 28% هذا العام حيث ضخت الحكومات والبنوك المركزية الكبرى تحفيزا هائلا في الاقتصاد وأبقت أسعار الفائدة منخفضة للتخفيف من الخسائر الاقتصادية لفيروس كورونا.
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