أسعار الذهب في مصر اليوم.. جرام الـ 21 بـ 849 جنيها

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، السبت، 12 سبتمبر 2020.





وسجل عيار 21 الأكثر تداولا بمصر قيمة تصل إلى 849 جنيهًا، بانخفاض نحو 6 جنيهات بالمقارنة بأسعار أمس، الجمعة، وذلك بعد تراجعه عالميا.





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أسعار الذهب فى مصر





عيار 18 : 727 جنيها





عيار 21 : 849 جنيها





عيار 24 : 972 جنيها





الجنيه الذهب : 6795 جنيهًا





السعر العالمي : 1943 دولارًا للأوقية





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



