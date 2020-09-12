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اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم.. جرام الـ 21 بـ 849 جنيها

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:13 ص
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، السبت، 12 سبتمبر 2020.

وسجل عيار 21 الأكثر تداولا بمصر قيمة تصل إلى 849 جنيهًا، بانخفاض نحو 6 جنيهات بالمقارنة بأسعار أمس، الجمعة، وذلك بعد تراجعه عالميا.

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أسعار الذهب فى مصر

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عيار 24 : 972 جنيها

الجنيه الذهب : 6795 جنيهًا

السعر العالمي : 1943 دولارًا للأوقية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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