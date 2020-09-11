هنخفضها تاني.. محافظ الإسكندرية يزف بشرى بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء

بعث اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برسائل طمأنينة للمواطنين المخالفين بالبناء والمتخوفين من ارتفاع قيمة التصالح، لافتا إلى أن هناك مهملة شهرين للتقدم للتصالح على هذه المخالفات.
وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أننا ندرس تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، خلال الفترة القادمة.
وأكمل تصريحاته: "مش هنخرَّج الناس من بيوتها، ولكن يجب عليهم التقدم للتصالح على هذه المخالفات، حتى ولو التقديم بصورة البطاقة فقط، على أن يستكمل باقي الإجراءات وتقديم الأوراق المطلوبة في وقت لاحق".