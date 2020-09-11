هنخفضها تاني.. محافظ الإسكندرية يزف بشرى بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء

بعث اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، برسائل طمأنينة للمواطنين المخالفين بالبناء والمتخوفين من ارتفاع قيمة التصالح، لافتا إلى أن هناك مهملة شهرين للتقدم للتصالح على هذه المخالفات. الإسكندريةوالمتخوفين





مرة أخرى، خلال الفترة القادمة . وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أننا ندرس تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء



