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باع الوهم .. وثائق تثبت تصدير أردوغان صفقة طائرات فاسدة لليبيا وقطر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:31 م
اردوغان
اردوغان
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عادل نصار
عرض الإعلامي محمد موسى، وثائق مسربة، عبر برنامجه "خط أحمر" المذاع على فضائية الحدث اليوم، كشف  عن معلومات تفيد أن الجنود الأتراك اللين فروا لليونان، ليلة المحاولة الانقلابية المزعومة ، في 2016، أعلنوا عن أسرارًا عسكرية وملفات حساسة عن بلادهم .

وأشارت الوثيقة إلى أن الطائرات المعنية هي من طراز بايراكتار، الذي ينتجه ( سلجوق بايراكتار)، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان وهو الطراز الذي تزودت به قطر وأوكرانيا إضافة إلى الجيش التركي نفسه.

ويستنتج من الوثيقة أن الطائرات التي تم تصديرها إلى قطر وليبيا لا زالت تعاني من أعطال فنية خطيرة. 

وقال موسى، إن النصاب أردوغان بيبيع الوهم لقطر وليبيا والأمر لا تعدى كونه تجارة وليس دفاع عن الحريات كما يروج الرئيس التركى، وللأسف تميم يهدر أموال الشعب القطري دون أي رقيب أو عتيد.

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