شعب واحد.. وزيرة الصحة تكشف أسباب زيارتها الأخيرة للسودان

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن المصريين والسودانيين شعب واحد، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه منذ اللحظة الأولى

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بتقديم كافة المساعدات للشعب السوداني، مشيرة إلى أن زيارة السودان جزء من التعاون مع افريقيا

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ولترسيخ العلاقة الممتدة بعيدا عن رئاسة الاتحاد الافريقي.