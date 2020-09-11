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شعب واحد.. وزيرة الصحة تكشف أسباب زيارتها الأخيرة للسودان

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:19 م
هالة زايد
هالة زايد
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عادل نصار
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن المصريين والسودانيين شعب واحد، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه منذ اللحظة الأولى، بتقديم كافة المساعدات للشعب السوداني، مشيرة إلى أن زيارة السودان جزء من التعاون مع افريقيا، ولترسيخ العلاقة الممتدة بعيدا عن رئاسة الاتحاد الافريقي.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة القاهرة والناس، أن هناك مجالات كثيرة للتعاون في افريقيا والسودان وخاصة مع الحدث الاخير المتعلق بالفيضانات والسيول فى ولايات السودان.

وتابعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر قدمت 5 طائرات كمساعدات طبية ولتقديم المسعدات فيما يتعلق بالفيضانات خلال الايام الماضية.
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