وزيرة الصحة تعلن مفاجأة: غدا أول يوم لتجربة لقاح كورونا في مصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بداية من غد السبت سيتم البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين تم إثبات فاعليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية، موضحة أن هناك أكثر من 135 لقاحا دخلت في التجارب السريرية و 7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة.





وأوضحت الدكتورة هالة زايد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة القاهرة والناس، أن الفرق بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة، أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة وأنها تعطى مناعة ويتم تجربته على عدد اكثر من المتطوعين.





وتابعت: "بالنسبة للـ 7 لقاحات التي وصلت للمرحلة الثالثة اشتغلنا مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال ودخلنا في تحالف كبير جدا في جنيف حتى يؤمن لنا احتياجاتنا وحجز لنا 30 مليون جرعة، وبكرة هنبدأ ندشن المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية لنوعين من لقاحات كورونا مع بعض دول العالم".





وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه بدءا من الغد سيدعون المتطوعين حتى يجروا عليهم اختبارات نوعين من اللقاحات، مضيفة: "دول لقاحين تبع شركة صينية بتعطي التطعيمات الأساسية لشلل الأطفال ومن الشركات الرائدة فى مجال اللقاحات".





واستكملت: "شكلنا مجموعة عمل قومي من وزارة الصحة والخدمات الطبية فى القوات المسلحة ووزارة العدل وهيئة الدواء للإشراف على الأبحاث الاكلينيكية لتطوير هذه اللقاحات والإشراف على المرحلة الثالثة.



