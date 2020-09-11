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وفاء عامر: فيديو "سيدة القطار" بيوجع قلبي ودي ستات مصر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:58 م
وفاء عامر
وفاء عامر
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عادل نصار
أكدت الفنانة وفاء عامر، أن السيدة صفية أبو العزم الملقبة اعلاميا بـ"سيدة القطار" فخر لسيدات مصر وجعلتها فخورة بكونها سيدة مصرية.


وعلقت على الفيديو التي تقوم فيه بالدفاع عن المجند الذي تعامل معه كمساري القطار بطريقة سيئة بسبب التذكرة قائلة: قلبي بيوجعني كل لما بشوف الفيديو وبحس بحنية غريبة كنت بلاقيها فى شوارع اسكندرية عندنا زمان".


ووجهت الفنانة وفاء عامر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة القاهرة والناس، رسالة إلى سيدة القطار قائلة: "أنتي فخر لسيدات مصر وجعلتينى فخورة اكتر أنى انا سيدة ودي ستات مصر، وكل الناس المفروض يتعلموا منك، وللعسكري اللى حصل معاه كده اوعى تزعل وهما بيدفعوا كتير من غير ما ياخدوا حاجة وبطالب الرئيس ووزير الدفاع انه يخلى العساكر يركبوا المواصلات ببلاش".

وتابع: "الجنود بيضحوا بعمرهم ودول رجالة وخريجو مصنع الرجالة، واتمنى ده يحصل وده طلب أم، وبطالب إن هذه السيدة تكون سيدة العام وهي نموذج يحتذى به ويا ريت ستات مصر يبقوا زيها ومصر كل يقوم هيطلع فيها ابطال".



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