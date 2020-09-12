AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أفضل طريقة لحفظ البيض

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:04 ص
أفضل طريقة لحفظ البيض
أفضل طريقة لحفظ البيض
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يقلق البعض من التعامل مع البيض النيئ سواء في شرائه وحفظه بطريقة تبقيه طازج دون أن يفسد مع التخزين الخاطئ، لهذا سنتعرف اليوم معًا على نصائح هامة لحفظ البيض كما أوضحتها هيئة الغذاء والدواء. 

1. لايترك البيض في المطبخ الساخن أو بدرجة حرارة الغرفة، حيث يجب أن يحفظ في الثلاجة على درجة حرارة 5 مئوية.

2. لا بد أن تحفظ بقايا البيض المطبوخ في الثلاجة، مع الانتباه لضرورة استخدامها خلال 3 إلى 4 أيام بحد أقصى، حتى لا تتلف وتسبب نزلة معوية.

3. لا يوضع البيض النيئ في الفريزر حيث لا ينبغي تجميد البيض غير المطبوخ في قشرته حتى لا يتلف بالكامل.

4. للحصول على بيض طازج يجب الانتباه عند شرائه والتأكد من تواجد البيض في ثلاجات العرض والكرتونة المخصصة له لضمان جودته.

5. يفضل تخزين البيض في الكارتونة الأصلية واستخدامه في غضون 3 أسابيع لضمان صلاحيته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيئة والمطبوخة.. تعرف على مدة الاحتفاظ باللحوم في الثلاجة والفريزر

قبل العيد| اِعرف الطرق الصحية لطهي اللحمة ومدة الاحتفاظ بها في الثلاجة والفريزر.. 4 علامات تكشف الطازج منها

بأنواعها.. طرق حفظ لحم الأضحية بعد ذبحها بالتوقيت الصحيح

8 نصائح لتخزين اللحوم فى عيد الأضحى

النار العالية.. 5 أخطاء تتلف البطاطس الودجز البيتي

بعد انخفاض سعره .. طريقة تخزين الدجاج بخطوات بسيطة

ترشيحاتنا

هيخلينا مشهورين | شباب يعذبون كلبًا بإغراق رأسه في المياه

محمد إبراهيم: افتقدت الثقة في الزمالك وسأحسم مصيري نهاية الموسم

نتمنى دولًا أخرى| ترحيب بريطاني بمعاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل

الحب ولع في الدرة.. زواج حمو بيكا وخطوبة أمير شاهين

تتقيأ 30 مرة يوميًا.. حالة مرضية محيرة تمنع سيدة من تناول الطعام بصورة طبيعية

ملوك الطايرة في مصر.. تركي آل الشيخ يهنئ النادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة عدد كبير من التلاميذ بـ كورونا.. إغلاق تام لمدرسة ابتدائية

أب يسامح مغتصب وقاتل طفلته ويوجه له رسالة غريبة داخل المحكمة.. فيديو

الكسل أنقذها.. امرأة نجت بمعجزة من أحداث 11 سبتمبر قبل 19 عامًا