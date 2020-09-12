أفضل طريقة لحفظ البيض

يقلق البعض من التعامل مع البيض النيئ سواء في شرائه وحفظه بطريقة تبقيه طازج دون أن يفسد مع التخزين الخاطئ، لهذا سنتعرف اليوم معًا على نصائح هامة لحفظ البيض كما أوضحتها هيئة الغذاء والدواء.

1. لايترك البيض في المطبخ الساخن أو بدرجة حرارة الغرفة، حيث يجب أن يحفظ في الثلاجة على درجة حرارة 5 مئوية.

2. لا بد أن تحفظ بقايا البيض المطبوخ في الثلاجة، مع الانتباه لضرورة استخدامها خلال 3 إلى 4 أيام بحد أقصى، حتى لا تتلف وتسبب نزلة معوية.

3. لا يوضع البيض النيئ في الفريزر حيث لا ينبغي تجميد البيض غير المطبوخ في قشرته حتى لا يتلف بالكامل.

4. للحصول على بيض طازج يجب الانتباه عند شرائه والتأكد من تواجد البيض في ثلاجات العرض والكرتونة المخصصة له لضمان جودته.

5. يفضل تخزين البيض في الكارتونة الأصلية واستخدامه في غضون 3 أسابيع لضمان صلاحيته.