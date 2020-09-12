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وكيل طب الأزهر يكشف أسباب حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:28 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور خيرى عبد الحميد، وكيل طب الأزهر، إنه يتم تعريف ما إذا كانت الموجة الخاصة بـ كورونا انتهت عندما يأتى الوباء لأول مرة فى دولة معينة وتبدأ الحالات فى الانخفاض أو يحدث ثبات في أعداد الإصابات، بينما يتم تعريف الموجة الثانية فى حالة عندما تبدأ أعداد الحالات الازدياد فى ظل رفع الإجراءات الاحترازية الموجودة.

وأضاف "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أسباب الموجة الثانية عندما يقوم المواطنين برفع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة وتأخذ الأمان أكثر من اللازم، بالإضافة إلى التنازل بين المسافات البينية بين الأفراد.

وتابع أنه من ضمن أيضا الأسباب التى تؤدى إلى بدء الموجة الثانية هى عدم ارتداء الأقنعة وعدم غسل اليدين عند تلامس الأسطح، لافتا إلى أن هناك تساؤل حول وجود لقاح للفيروس فى 8 أشهر على قدومه وعمل دراسات عليه على المستوى العلمي.

وأشار إلى أنه فى اعتقاده أنها ليست فترة كافية لسبب واحد، وهو البدء فى التجارب على البشر بدون اتخاذ الإجراءات المطلوبة، متابعا أنه يجب أن يستغرق اللقاح فترة طويلة حتى يتم التأكيد عليها وعدم وجود أعراض له.

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