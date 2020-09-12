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لا تدرس الطب.. الجامعة الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة تقدم 10 منح لمتفوقي الثانوية العامة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:04 م
الجامعة الكندية بالعاصمة
الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة
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أسامة علي
قال الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن المعايير التى تقدم على أساسها الجامعة الكندية بالعاصمة المنح للطلاب وضعتها الجامعة الأم في كندا، إضافة إلى قانون فروع الجامعات الخاصة التى وضعتها الدولة.

وأضاف القاضي خلال حواره مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" تقديم الإعلامى أسامة كمال، أن الجامعة الكندية بالقاهرة تقدم منح لعدد 10 طلاب من الـ 100 الحاصلين على أعلى الدرجات بالثانوية العامة.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الجامعة الكندية لا تدرس الطب وتدرس الهندسة والبيزنس.
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