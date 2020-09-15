خريجي الأزهر ببني سويف تطلق سلسلة ندوات توعوية لمبادرة النيل الحياة

أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة بنى سويف، برئاسة الدكتور رمضان محمد حسان مبادرة "النيل حياة"، للتأكيد على ضرورة الحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في نهر النيل، وبيان أهميته بالنسبة للمصريين وللأجيال القادمة، والتوعية بترشيد استهلاك المياه ، وكيفية الإستخدام الأمثل لمياه نهر النيل، والتي تم من خلالها تنفيذ العديد من الندوات بالتعاون مع المنطقة الأزهرية ، ومديرية الأوقاف والمطرانية والمحافظة، وشركة مياه الشرب ، ومديرية الشباب و مديرية التضامن الإجتماعى ، وهيئة قصور الثقافة، ومنطقة الوعظ الأزهرية.





وأكدت هالة سيد عبد المقصود منسقة المبادرة بالمنظمة، بدور المنظمة العالمية وأنشطتها التعليمية والتثقيفية وحملاتها التوعوية للحفاظ على ماء النيل، وإرشاد جميع الفئات العمرية لطرق الوقاية والحفاظ على سلامتهم من الأمراض والأزمات ، جاء ذلك خلال الندوة التى أقيمت بكنيسة العذراء مريم ببني سويف، بحضور القمص يعقوب لبيب.





وفي ندوة بقاعة الشبان المسلمين ، طالبت المنظمة بضرورة السعي لتنفيذ مبادرات تهم الشباب وتنمي مهاراتهم الإبداعية ، ومحاولة الاستفادة من طاقات الشباب في عجلة الإنتاج التي تقودها الدولة، ومسايرة التطور التكنولوجي والفني، لأهميتهما في سوق العمل،كما تم الاتفاق علي عقد عدد من الورش ودورات للشباب و تأهيل الرائدات الاجتماعيات ، وتدريبهن ليقدمن توعية ناجحة فى هذا الصدد.





وفي ورشة عمل بعنوان "النيل حياة " بمديرية الشباب والرياضة ، تم خلق رأي مجتمعي موحد للتحذير من خطورة إهدار ماء النيل والحفاظ عليه لدعم ومساندة الدولة في التوعية المستمرة ، كما أقيمت ورشة لموجهي وموجهات التربية الاجتماعية ومجموعة من الأخصائيين والاخصائيات من مختلف الإدارات بالمنطقة الأزهرية ببني سويف.





وخلال ورشة عمل جمعت بين القمص إسطفانوس- سكرتير عام أسقف بني سويف ،والقمص يعقوب - راعي كنيسة مارجرجس ببني بخيت، تم التأكيد علي أهمية القيم المشتركة والقواسم المجتمعية المشتركة التي تجمع المسلمين والمسيحين والقواسم المشتركة والقيم المجتمعية التي تجمع عليها كل المصريين.





وقام الفرع بعرض تسجيل مرئي لشركه مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، تحدثت فيه الدكتورة هبه بهنساوي - مديرعام إدارة التدريب بالشركة ، عن مبادرة "النيل حياة" ، وأعربت فيه عن شكرها للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والجهات المشاركة علي تبنيها تلك المبادرة، لتقليل الفاقد من ماء النيل، والحرص علي الاستهلاك الرشيد له.