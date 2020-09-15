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أخبار العالم

بيان عاجل من مجلس الوزراء السعودي حول قضية فلسطين

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:21 م
خادم الحرمين الملك
خادم الحرمين الملك سلمان
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محمد علي

عقد مجلس الوزراء السعودي، اجتماعًا عبر خاصية الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صدر عنه عدد  من الإعلانات، وفق ما ذكرت وكالة واس السعودية.


واستعرض المجلس، مجمل الموضوعات حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك ما تطرقت إليه أعمال الدورة الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية في الوطن العربي.


وأشار مجلس الوزراء السعودي إلى ما أكدته المملكة من اهتمام وحرص على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة.


وأكد المجلس وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.


وشدد المجلس على إن المملكة تدعم كل ما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


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