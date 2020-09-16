بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية لـ أحمد حلمي برفقة منى زكي

تصدَّر الفنان أحمد حلمي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما ظهر مع الفنانة إسعاد يونس مساء أمس في برنامج صاحبة السعادة.





يعتبر الفنان أحمد حملي من النجوم اللاتي تخطف الأنظار بالأخص عند ظهوره في المهرجانات الرسمية برفقة زوجته الفنانة مني زكي





تألق الثنائي في جذب أنظار الجمهور ومتابعيهم ببعض الصور التي تكشف دائمًا عن إطلالاتهم وأناقتهم وبعض اللقطات الرومانسية التى تجمع بينها وبين زوجها.





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تهتم منى زكي وأحمد حلمي باختيار الإطلالات والملابس التي تزيد من جاذبيتهما وتكشف عن ذوقهما الرفيع.



