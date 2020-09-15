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توك شو

رسوبه في الثانوية وكواليس زواجه من منى زكي.. أبرز 10 تصريحات لـ أحمد حلمي مع صاحبة السعادة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:46 م
احمد حلمي
احمد حلمي
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هاني حسين - عادل نصار
حل الفنان أحمد حلمي، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي". 

وتحدث أحمد حلمي، عن بداية مشواره الفني، وكيفية تعرفه على زوجته الفنانة منى زكي. 

وفيما يلي أبرز تصريحات أحمد حلمي في الحلقة:

اتقدمت لـ منى زكي ومكانش حيلتى حاجة

سلمت على حازم إمام بكل قلة ذوق بسبب منى زكي.

منى زكي صوِّرت "مافيا" واتجوزنا ورجعت تاني.. وجهزت الفستان بالترتر.

فرحنا كان زحمة بزيادة وكل الناس جت والكوشة كانت هتقع بينا.

40 ألف جنيه مقابل اشتراكي في إعلان لشراء شبكة منى زكي.

لم أخرج من المنزل خلال فترة الحظر بسبب جائحة كورونا.

اكتشفت شوية حاجات في البيت.. وشوية حنفيات بايظة ومصلحتهاش.

رسبت في مرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات متتالية.

قعدت ادرس براحتي في ثانوية عامة.. وبعد عامين سقوط في الثانوية العامة اكتشفت اني كنت بدرس منهج مختلف.

اكشفت شقاوة أبنائي وشوفت نفسي في العيال وإزاي كنت طفل شقى أوي.

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