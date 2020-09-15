أحمد حلمي يروي موقفا طريفا بين منى زكي ونجم نادي الزمالك.. شاهد

كشف الفنان أحمد حلمي ، عن موقف طريف جمع بين زوجته ، الفنانة منى زكي ، والكابتن حازم إمام نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق.





وقال الفنان أحمد حلمي ، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة،المذاع عبر شاشة دي أم سي، "زوجتي كانت قادمة من الخارج واستقبلتها في المطار ، وكان معها في نفس الرحلة ، لاعبي منتخب مصر"، متابعا :"طبعا انا صفر كورة ولا أعرف أي شيء في كرة القدم".





وأضاف حلمي، أنه :"وجدت شخصا بيزوق لها العربية ، واحد حليوة وشكله جميل وكدا، وبعد كدا عرفت إنه حازم إمام وكان بيساعدها، وسلمت عليه بكل قلة ذوق؛ لأني غيران جدا ، قبل أن أعرف إنه النجم الكبير".





وأكمل الفنان أحمد حلمي، ذهبت إلى حازم إمام للاعتذار له على ما حدث".