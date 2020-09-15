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توك شو

أحمد حلمي يروي موقفا طريفا بين منى زكي ونجم نادي الزمالك.. شاهد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:13 ص
احمد حلمي
احمد حلمي
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عادل نصار
كشف الفنان أحمد حلمي، عن موقف طريف جمع بين زوجته، الفنانة منى زكي، والكابتن حازم إمام نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق.

وقال الفنان أحمد حلمي، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة،المذاع عبر شاشة دي أم سي، "زوجتي كانت قادمة من الخارج واستقبلتها في المطار، وكان معها في نفس الرحلة، لاعبي منتخب مصر"، متابعا :"طبعا انا صفر كورة ولا أعرف أي شيء في كرة القدم".

وأضاف حلمي، أنه :"وجدت شخصا بيزوق لها العربية، واحد حليوة وشكله جميل وكدا، وبعد كدا عرفت إنه حازم إمام وكان بيساعدها، وسلمت عليه بكل قلة ذوق؛ لأني غيران جدا، قبل أن أعرف إنه النجم الكبير".

وأكمل الفنان أحمد حلمي، ذهبت إلى حازم إمام للاعتذار له على ما حدث".
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