3 سنوات.. أحمد حلمي يكشف سبب رسوبه في الثانوية العامة

كشف الفنان أحمد حلم ي، تفاصيل وأسباب تخطيه مرحلة الثانوية العامة بصعوبة، مؤكدا أنه لم يكن طالبا متفوقا خلال مراحلة الدراسة.





وقال حلمي، في حواره مع الإعلامية اسعاد يونس ، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي ام سي، مساء اليوم الإثنين، إن رسبت في مرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات متتاليه، مضيفا انه لهذا الرسوب أسباب قوية.





وتابع الفنان أحمد حلمي، أن :"قعدت ادرس براحتي في ثانوية عامه، وبعد عامين سقوط في الثانوية العامة اكتشفت اني كنت بدرس منهج مختلف".





وأكمل الفنان أحمد حلمي، أن :"فضلت اعيد السنه لحد لما دخلت نظام التعليم المنزلي، ولي طقوس معينة في الثانوية العامة وكنت بسمع ام كلثوم في ثانية ثانوي".



