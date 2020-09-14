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خبير تكنولوجيا المعلومات: هناك جهات معينة تقوم بصناعة التريند.. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
شريف إسكندر
شريف إسكندر
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محمد حليم قنديل
قال المهندس شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الترندات المنظمة تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق نشر نفس الخبر على أوقات معينة.

وأضاف المهندس شريف إسكندر خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هناك جهات يكون لديها 1000 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بنشر الشئ فى نفس الوقت على جميع الحسابات.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات أن هذا الجهات تاخذ صور الأشخاص من على حساباتهم الشخصية ويقوموا بوضعها على حسابات زائفة.

وأوضح المهندس شريف إسكندر أن هذه الجهات المعينة تمتلك الكثير من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ويتفقون على نشر شئ معين فى وقت واحد وبذلك سيصبح تريند.

وأشار إلى أن تريند هاتريك محمد صلاح تريند طبيعي ولم يكن وراءه اي جهات معينة ولكن جاء ذلك نتيجة لتداول المواطنين هذا الموقف النبيل من محمد صلاح.
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