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فن

نرمين الفقي تستعيد ذكرياتها مع مسلسل الليل وآخره

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:10 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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ميرنا محمود
استعادت الفنانة نرمين الفقي ذكرياتها مع مسلسل الليل وآخره  من خلال حسابها الشخصي "إنستجرام".

ونشرت نرمين الفقي مقطع لها مع النجم القدير يحيي الفخراني.

وجاز الفيديو على إعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالآتي:

"كان أحلى مسلسل، أيام جميلة، المسلسل دا مش هيتكرر"

اقر ايضا :
وأحدث أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".

حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.
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#مسلسل_الليل_وآخره# @🌹#

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