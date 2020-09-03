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مرأة

بكاش مايوه أسود.. نرمين الفقي تستعرض أناقتها على البحر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:22 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة أثناء قضاء الإجازة الصيفية.

تألقت نرمين الفقي في الصورة بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت كاش مايوه باللون الأسود، واتسم التصميم بالقماش الشفاف المطرز بنقوشات الورد، وكان التصميم يشبه الفستان.

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وانتعلت نرمين الفقي حذاء صيفيا مسطحا باللون الأسود ومزينا بحبات اللؤلؤ، فيما أكملت إطلالتها بقبعة متوسطة الحجم ونظارة شمس متناسقة مع وجهها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

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