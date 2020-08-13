بفستان بمبي.. نيرمين الفقي تتألق على الشاطئ في إطلالة جديدة

نشرت الفنانة نيرمين الفقى عبر قصتها على حسابها الشخص لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة، لها وهي مرتدية فستانا قصيرا بحمالة بامبي.

ظهرت الفقي بفستان حمالة ملفوف حول الرقبة، وتسريحة شعر انسيابية مرفوع.

أما من الناحية الجمالية حرصت نيرمين على وضع لمسات بسيطة من المكياج الهادي البمبي، و ارتدت قرط مستدير كبير.



يذكر أن نيرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.

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مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد‎.