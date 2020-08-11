نرمين الفقى تبهر جمهورها بصورة جديدة على فيسبوك.. شاهد





وعلقت نرمين الفقى قائلة " تصبحوا على خير ".





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات ما بين " - وانتي من اهل الخير والسعاده وراحة البال والرزق والصحه والعافيه يارب- وحضرتك من أهل الخير نفسنا نشوف أعمال كتير لحضرتك- - ما شاء الله قمر".





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يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.





مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد‎.





تصبحوا علي خير❤ تم النشر بواسطة ‏‎Nermine Elfeky‎‏ في الاثنين، ١٠ أغسطس ٢٠٢٠