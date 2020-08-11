نرمين الفقى تبهر جمهورها بصورة جديدة على فيسبوك.. شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
وعلقت نرمين الفقى قائلة " تصبحوا على خير ".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات ما بين "- وانتي من اهل الخير والسعاده وراحة البال والرزق والصحه والعافيه يارب- وحضرتك من أهل الخير نفسنا نشوف أعمال كتير لحضرتك- - ما شاء الله قمر".
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يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي عرض على قناتي MBC وON E.
مسلسل "نصيبي وقسمتك" بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.
تصبحوا علي خير❤تم النشر بواسطة Nermine Elfeky في الاثنين، ١٠ أغسطس ٢٠٢٠