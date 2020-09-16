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رياضة

مسحة طبية للاعبي الأهلي.. اليوم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:25 ص
محمد هاني لاعب الأهلي
محمد هاني لاعب الأهلي
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عبدالحكيم أبوعلم
يخضع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمسحة طبية اليوم قبل بدء المران الجماعي للفريق الأحمر وسط أجواء من الخوف الشديد بعد ظهور ثلاث حالات إصابة داخل الصفوف خلال المعسكر الذي أقيم في برج العرب وتخلله مواجهتي الإسماعيلي والإتحاد السكندري.


وكان علي لطفي وياسر إبراهيم قد ظهر عليهم بعد أعراض كورونا عقب مواجهة الإسماعيلي التي جرت الجمعة الماضي فأصر الدكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي للفريق بخضوع الفريق لمسحة طبية وليس فحص رابيد تيست الذي أقرته الإجراءات الاحترازية الأخيرة.


وأثبتت المسحة فعليًا إصابة ياسر إبراهيم وعلي لطفي والمدرب العام ديفيد سيزا بفيروس كورونا وتم إعادتهم وخضوعهم للعزل المنزلي.


، وتسبب ذلك في حالة من الخوف لدي الفريق خاصة أن بعضهم كان مخالطًا للطفي وياسر إبراهيم بجانب المدرب العام سيزا.
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