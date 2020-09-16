AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد تأجيل طرح ألبومها.. أصالة تتصدر تريند تويتر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:27 ص
اصالة
اصالة
Advertisements
شروق ابراهيم
تصدرت الفنانة السورية أصالة نصري ، لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد تأجيل طرح ألبومها الخليجي الجديد " لا تستسلم". 

وقررت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تأجيل طرحالألبوم بسبب ترسي 3 اغانى من الالبوم، وهو ما اغضب اصالة بشكل كبير لانه هذا التسريب تسبب في تغيير خطط ألبومها. 

يذكر أن أصالة عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

وكتبت عبر حسابها بـ إنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ببوستر جديد.. إليسا تروج لـ ألبومها الجديد

إليسا تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد.. تفاصيل

بعد انفجار بيروت .. ألبوم اليسا صاحبة رأي يحاول الصمود

أصالة تعلن سر حذف صورها من إنستجرام

أصالة لجمهورها: لا تستسلم لإحساس خذلانك وقول أقدر | شاهد

أصالة تعلن عن موعد طرح ألبومها الغنائي الخليجي الجديد

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 -9-2020

بخمس خطوات .. مرفق الكهرباء يوضح كيفية نقل ملكية العداد

أمير مرتضى: التعصب بين الأهلي والزمالك سينتهي في حالة واحدة.. فيديو

أخبار الفن | حقيقة إصابة هنا الزاهد بـ فيروس كورونا.. وأحدث ظهور لـ حمو بيكا بعد زواجه

نيسان تطرح x-trail موديل 2021.. صور

حدث ليلاً | استشهاد ضابط شرطة في القليوبية.. إسرائيل تقصف غزة.. كواليس جديدة عن رحيل كارتيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فكرة مجنونة.. جلسة تصوير لا تُنسى لسيدة وزوجها السابق احتفالًا بالطلاق.. شاهد

نيسان تطرح x-trail موديل 2021.. صور

بعد عرض الحلقة الثانية.. شاهد نجوم ابنة السفير في صورة عفوية