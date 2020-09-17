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مرأة

القاتل الصامت.. أعراض شائعة لسرطان المبيض تغفل عنها الكثير من السيدات

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
لا يحمل سرطان المبيض أعراضًا مُبكرة، في حين أنه في الواقع له أعراض خفية ومتشابهة مع أعراض لأمراض أخرى وفقًا لموقع هيلث لاين 60 % من المصابين بسرطانات المبيض قد انتشرت بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم.

لا يظهر سرطان المبيض  في كثير من الأوقات فعندما يشكو المريض من عدم الراحة في الجهاز الهضمي ، فإن الأطباء غالبا ما يركزون على تغير النظام الغذائي وأسباب أخرى بدلًا من اقتراح إجراء فحوصات سرطان المبيض.

من المرجح أن تغير العديد من النساء وجباتهن الغذائية أكثر من زيارة أطبائهن للحماية من الإصابة من سرطان المبيض، كما تشير دراسة استقصائية أجرتها في المملكة المتحدة منظمة غير ربحية Target Ovarian Cancer .

مراحل سرطان المبيض

ووفقا لموقع healthline  أعراض سرطان المبيض تكمن في الانتفاخ المستمر والشعور دائمًا بالشبع ، وألم البطن ، والحاجة إلى التبول أكثر.

وتابع أن السيدات بين سن الـ 20 والـ 35 معرضات للكثير من المشاكل مثل تكيسات المبايض، والأكياس.

توجد عدة مراحل سرطان المبيض، وتشمل:

المرحلة الأولى.. السرطان موجود في واحد أو كل من المبايض.
المرحلة الثانية.. وانتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الحوض.
المرحلة الثالثة.. انتشر السرطان إلى البطن.
المرحلة الرابعة.. يوجد السرطان خارج البطن.

وينطوي عادة علاج سرطان المبيض على مزيج من الجراحة والعلاج الكيميائي وإزالة كل من المبيضين، وقناة فالوب والرحم وكذلك الغدد الليمفاوية القريبة، وأضعاف الأنسجة الدهنية في البطن (الثرب) حيث سرطان المبيض ينتشر في كثير من الأحيان، وسيقوم الجراح أيضا بإزالة أكبر قدر ممكن من السرطان من بطنك.
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أعراض شائعة لسرطان المبيض تغفلها الكثير من النساء

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