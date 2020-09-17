القاتل الصامت.. أعراض شائعة لسرطان المبيض تغفل عنها الكثير من السيدات

لا يحمل سرطان المبيض أعراضًا مُبكرة، في حين أنه في الواقع له أعراض خفية ومتشابهة مع أعراض لأمراض أخرى وفقًا لموقع هيلث لاين 60 % من المصابين بسرطانات المبيض قد انتشرت بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم.





لا يظهر سرطان المبيض في كثير من الأوقات فعندما يشكو المريض من عدم الراحة في الجهاز الهضمي ، فإن الأطباء غالبا ما يركزون على تغير النظام الغذائي وأسباب أخرى بدلًا من اقتراح إجراء فحوصات سرطان المبيض.



من المرجح أن تغير العديد من النساء وجباتهن الغذائية أكثر من زيارة أطبائهن للحماية من الإصابة من سرطان المبيض، كما تشير دراسة استقصائية أجرتها في المملكة المتحدة منظمة غير ربحية Target Ovarian Cancer .





مراحل سرطان المبيض



ووفقا لموقع healthline أعراض سرطان المبيض تكمن في الانتفاخ المستمر والشعور دائمًا بالشبع ، وألم البطن ، والحاجة إلى التبول أكثر.