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مرأة

الجنس غير الشرعي والتدخين أبرزها.. احترس من أسباب سرطان الكبد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:22 ص
أسباب سرطان الكبد
أسباب سرطان الكبد
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أسماء عبد الحفيظ

يبدأ سرطان الكبد في أنسجة الكبد الموجودة في الجزء الأيمن العلوي من البطن ، أسفل الحجاب الحاجز وفوق المعدة. يؤدي الكبد أكثر من 500 مهمة أساسية للجسم ، منها:


إبعاد الدهون غير الصحية والكربوهيدرات والبروتين
تخزين الفيتامينات والمعادن من الطعام
ترشيح الدم
يساعد على الهضم
تطهير الجسم من السموم

اسباب سرطان الكبد

وفقا لما نشره موقع America ، تتسبب المواد الضارة ، مثل الكحول أو المخدرات أو الأطعمة الدهنية ، في إتلاف الكبد وتسبب موت خلايا الكبد. 

وعلى الرغم من أن الكبد يمكن أن يجدد نفسه ، إذا استمر الضرر لعدة سنوات أو عقود ، فقد يصبح الكبد متندبًا بشكل دائم ، مما يتسبب في حالة تسمى تليف الكبد. 

يعد تليف الكبد والسكري والعدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B أو C جميعها عوامل خطر للإصابة بسرطان الكبد. تتطور العديد من هذه الحالات من سلوكيات غالبًا ما تكون مرتبطة بنمط الحياة ، مثل:

استخدام الكحول بكثرة
تعاطي المخدرات
التدخين
البدانة
الجنس غير المحمى هو عبارة عن العلاقات الجنسية غير الشرعية. 

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