الجنس غير الشرعي والتدخين أبرزها.. احترس من أسباب سرطان الكبد

يبدأ سرطان الكبد في أنسجة الكبد الموجودة في الجزء الأيمن العلوي من البطن ، أسفل الحجاب الحاجز وفوق المعدة. يؤدي الكبد أكثر من 500 مهمة أساسية للجسم ، منها:





إبعاد الدهون غير الصحية والكربوهيدرات والبروتين

تخزين الفيتامينات والمعادن من الطعام

ترشيح الدم

يساعد على الهضم

تطهير الجسم من السموم

اسباب سرطان الكبد

وفقا لما نشره موقع America ، تتسبب المواد الضارة ، مثل الكحول أو المخدرات أو الأطعمة الدهنية ، في إتلاف الكبد وتسبب موت خلايا الكبد.

وعلى الرغم من أن الكبد يمكن أن يجدد نفسه ، إذا استمر الضرر لعدة سنوات أو عقود ، فقد يصبح الكبد متندبًا بشكل دائم ، مما يتسبب في حالة تسمى تليف الكبد.

يعد تليف الكبد والسكري والعدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B أو C جميعها عوامل خطر للإصابة بسرطان الكبد. تتطور العديد من هذه الحالات من سلوكيات غالبًا ما تكون مرتبطة بنمط الحياة ، مثل:

استخدام الكحول بكثرة

تعاطي المخدرات

التدخين

البدانة

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