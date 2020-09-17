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حوادث

حبس حرامي الفيز بالدقهلية 3 أعوام.. نصب على المسنين وسحب 300 ألف جنيه

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:13 م
محاكمة
محاكمة
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همت الحسينى
قررت محكمه جنح قسم ثان المنصوره حبس متهم ثلاث سنوات، لقيامه بالاحتيال والنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال سحب مبالغ نقدية من الفيز الخاصه بهم عقب الاستيلاء عليها وسحب الاموال الموجودة بها من ماكينات الصرف الالى بمحافظه الدقهليه.

كان اخطارا قد ورد لمديريه امن الدقهليه يفيد بورود عدد من البلاغات يفيد بقيام شخص بالوقوف امام ماكينات الصرف الالى بالدقهلية وسحب اموال من فيزا خاصته ثم يقوم بادعاء مساعده المسنين وكبار السن ومن لا يعرفون استخدام الفيزا حيث يقوم بسحب الاموال التي يريدونها ثم يعطوهم فيزا اخرى تشبه الفيزا التي قام باستخدامها ووصلت قيمه المبالغ الى اكثر من 300 الف جنيه.


تشكل فريق بحث بمديريه امن الدقهليه و توصل الى ان الفاعل م .ا .ا الف 30 عاما ويقوم بالسحب من لماكينات مختلفه بعدد من المراكز والقرى التابعه لمحافظه الدقهليه وتم ضبطه وعرضه على النيابه وتحرر المحضر اللازم.
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