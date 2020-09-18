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فن

بفستان أسود.. جيهان خليل تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:33 ص
جيهان خليل
جيهان خليل
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محمد بدران

نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت جيهان خليل بفستان انيق باللون الاسود ، وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها بطريقة مميزة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

كما شاركت جيهان خليل فى مسلسل "طلقة حظ"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى خاطر، محمد جمعة.​

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