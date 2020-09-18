AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد سن الثلاثين .. أطعمة لا تستغني عنها في حياتك

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
فئة الطعام التي أصبحت شائعة بشكل متزايد في السنوات القليلة الماضية هي الأطعمة الخارقة "إنها قوى مغذية غنية بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية والمعادن والفيتامينات". 

فيما يلي بعض الأطعمة الفائقة التي يجب أن يستهلكها الأشخاص في أوائل الثلاثينيات إلى منتصف الخمسينيات من العمر من أجل صحة أفضل ، وتحسين المناعة ، وتقليل مستويات التوتر.

تساعد الأطعمة الخضراء الفائقة في الحفاظ على مستوى الأس الهيدروجيني في الجسم وهي مصدر تغذية مثبت". بعض هذه الأطعمة تشمل الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والبقدونس والسبيرولينا ككل. 

لا تساعد هذه الأطعمة في بناء نظام المناعة فحسب ، بل تعزز أيضًا مستويات الطاقة لديك وتزيل السموم من جسمك.

التحول إلى البروتين النباتي
مع تقدم العمر ، يحتاج المرء إلى إضافة المزيد من البروتين إلى النظام الغذائي. هذا هو المكان الذي يلعب فيه البروتين النباتي. "إنها سهلة الهضم ، وطعمها لذيذ ، وليس لها آثار جانبية" يشارك جاداني. وخير مثال على ذلك هو بروتين البازلاء ، وهو أيضًا مصدر ممتاز للحديد. في الواقع ، إنها مناسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. علاوة على ذلك ، فإن البروتينات النباتية الخالية من مسببات الحساسية مثل الغلوتين والحبوب ومنتجات الألبان وفول الصويا هي مصادر رائعة للطاقة للجسم.

أضف الفيتامينات النباتية إلى نظامك الغذائي
تعتبر الفيتامينات النباتية أو المشتقة من الغذاء أفضل بكثير من نظيراتها الاصطناعية لأن الجسم يمتصها بشكل أفضل. يقول جاداني ، "إن فيتامين C و E ليسا رائعين فقط للمناعة والصحة العامة ، ولكنهما غنيان أيضًا بالمواد الكيميائية النباتية مثل البيوفلافونويدز الموجودة في الأطعمة الكاملة الغنية بالفيتامينات."

الحبوب والبذور القديمة أمر لا بد منه
تعتبر الحبوب القديمة مثالًا رائعًا على الكربوهيدرات فائقة الجودة. "هذه هي الحبوب التي ظلت دون تغيير على مدى قرون. إن تضمين مجموعة كبيرة من الحبوب القديمة في نظامك الغذائي عند تسلق سلم العمر يساعدك على التمتع بقلب سليم ، وهضم ، وجهاز مناعي ، "يشارك جاداني. غني بالألياف والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم وكذلك الأحماض الدهنية. الكينوا هي خير مثال على الحبوب القديمة.

"يمكن أيضًا تضمين بذور الكتان وبذور الشيا وبذور القنب وبذور السمسم وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس في نظامك الغذائي. يمكن تضمينها في السلطات والمشروبات والعصائر ، أو يمكن تناولها في شكل مسحوق ، كما يقول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احم نفسك من أمراض القولون بهذا النظام الغذائي

دراسة: النظام الغذائي النباتي لا يقلل هرمون الذكورة

9 أطعمة غنية بالزنك

تخسيس البطن بـ 4 حيل خارقة وبأقل مجهود

فواكه تزيد الصفائح الدموية في الجسم سريعًا

5 نصائح اتبعها يومياً للحفاظ على صحة قلبك

ترشيحاتنا

ده مبيهزرش.. ضابط شرطة يوقف شريف عامر ومحافظ البحر الأحمر في تاكسي

سعر الذهب اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020

انقسام في الزمالك على المدير الفني الجديد وجنياس يحضر للقاهرة غدا

الأهلي على بعد خطوات من إنهاء صفقة محلية "مفاجأة"

تصل لـ 100 ألف جنيه .. تعرف على عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية الأشخاص

بيراميدز يطيح بـ ممدوح عيد حال فشل الفريق في حصد وصافة الدوري.. وتشاتشيتش يطلب عقده بالكامل للرحيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع في أسعار فئات السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2021 الجديدة

بداية من 490 ألفا .. أسعار أحدث سيارات آودي Q2 وQ3 وQ7 لعام 2020

بعد تعطلها على الطريق السريع.. مواصفات سيارة محمد صلاح بنتلي كونتيننتال