بعد سن الثلاثين .. أطعمة لا تستغني عنها في حياتك

تساعد الأطعمة الخضراء الفائقة في الحفاظ على مستوى الأس الهيدروجيني في الجسم وهي مصدر تغذية مثبت". بعض هذه الأطعمة تشمل الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والبقدونس والسبيرولينا ككل.





لا تساعد هذه الأطعمة في بناء نظام المناعة فحسب ، بل تعزز أيضًا مستويات الطاقة لديك وتزيل السموم من جسمك.





التحول إلى البروتين النباتي

مع تقدم العمر ، يحتاج المرء إلى إضافة المزيد من البروتين إلى النظام الغذائي. هذا هو المكان الذي يلعب فيه البروتين النباتي. "إنها سهلة الهضم ، وطعمها لذيذ ، وليس لها آثار جانبية" يشارك جاداني. وخير مثال على ذلك هو بروتين البازلاء ، وهو أيضًا مصدر ممتاز للحديد. في الواقع ، إنها مناسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. علاوة على ذلك ، فإن البروتينات النباتية الخالية من مسببات الحساسية مثل الغلوتين والحبوب ومنتجات الألبان وفول الصويا هي مصادر رائعة للطاقة للجسم.





أضف الفيتامينات النباتية إلى نظامك الغذائي

تعتبر الفيتامينات النباتية أو المشتقة من الغذاء أفضل بكثير من نظيراتها الاصطناعية لأن الجسم يمتصها بشكل أفضل. يقول جاداني ، "إن فيتامين C و E ليسا رائعين فقط للمناعة والصحة العامة ، ولكنهما غنيان أيضًا بالمواد الكيميائية النباتية مثل البيوفلافونويدز الموجودة في الأطعمة الكاملة الغنية بالفيتامينات."





الحبوب والبذور القديمة أمر لا بد منه

تعتبر الحبوب القديمة مثالًا رائعًا على الكربوهيدرات فائقة الجودة. "هذه هي الحبوب التي ظلت دون تغيير على مدى قرون. إن تضمين مجموعة كبيرة من الحبوب القديمة في نظامك الغذائي عند تسلق سلم العمر يساعدك على التمتع بقلب سليم ، وهضم ، وجهاز مناعي ، "يشارك جاداني. غني بالألياف والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم وكذلك الأحماض الدهنية. الكينوا هي خير مثال على الحبوب القديمة.





"يمكن أيضًا تضمين بذور الكتان وبذور الشيا وبذور القنب وبذور السمسم وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس في نظامك الغذائي. يمكن تضمينها في السلطات والمشروبات والعصائر ، أو يمكن تناولها في شكل مسحوق ، كما يقول.