أطعمة تزيد مستويات فيتامين د أبرزها الشوكولاتة والعدس

تعد الميزة الرئيسية لفيتامين د هي أنه يساعد في الحفاظ على صحة عظام الشخص وعضلاته وأعصابه. كما أنه يساهم في نظام المناعة الصحي.





السردين وفيتامين د.



يعتبر السردين المعلب مصدرًا جيدًا لفيتامين د أيضًا - يمكن أن تحتوي العلبة (3.8 أوقية) على 177 سعر حراريه

تشير أحدث الدراسات العلمية الفرنسية التى أجريت مؤخرا فى جامعة باريس، إلى احتواء أسماك السردين على كميات وفيرة باثنين من الأحماض الدهنية الرئيسية المكونة للأوميجا 3 "، حيث يعملان على حماية القلب من الإصابة بأمراض القلب الخطيرة كالسكتة الدماغية.



وأكدت الأبحاث احتواء سمك السردين على كميات مرتفعة من فيتامين "د" الذى يلعب دورا أساسيا فى التمثيل الغذائى للكالسيوم الذى يقوى العظام والهيكل العظمى للجسم. تشير أحدث الدراسات العلمية الفرنسية التى أجريت مؤخرا فى جامعة باريس، إلى احتواء أسماك السردين على كميات وفيرة باثنين من الأحماض الدهنية الرئيسية المكونة للأوميجا 3 "، حيث يعملان على حماية القلب من الإصابة بأمراض القلب الخطيرة كالسكتة الدماغية.وأكدت الأبحاث احتواء سمك السردين على كميات مرتفعة من فيتامين "د" الذى يلعب دورا أساسيا فى التمثيل الغذائى للكالسيوم الذى يقوى العظام والهيكل العظمى للجسم.





العدس وفيتامين د



يعتبر العدس ، احد اهم الاطعمة الشتوية التي تناولها الكثير للحصول علي التدفئة ويحتوى العدس على فينتامين د بكميات كبيرة.

يعتبر مقويا للأعصاب لإحتوائه على فيتامين د كما تفيد قشور العدس في علاج الإمساك ويساعد تناول العدس على نمو عظام الأطفال وأسنانهم في حالات نقص الكالسيوم ويزيد من إفرازات الحليب لدى السيدات المرضعات.



يساعد غنى يساعد غنى العدس بالحديد وفيتامين د فى جعله غذاء مثالي لتقوية الجهاز المناعي للجسم فضلا عن تحسين كرات الدم الحمراء ويقلل من ألام المفاصل لمرضى الروماتيد المفصلي.

الشوكولاته وفيتامين د







وقال الدكتور"جابرييل ستانجل"، الأستاذ المشارك فى جامعة "مارتن لوثر" فى ألمانيا: "هذا ليس مفاجئا لأن محتوى الكاكاو فى الشيكولاتة الداكنة أقل بكثير ، لذلك يؤكد افتراضنا بأن الكاكاو هو مصدر غنى بفيتامين (د – 2 )".



وعلى الرغم من الفوائد الجمة للشيكولاتة الداكنة إلا أن الباحثين ينصحون بعدم الإفراط فى تناولها أو استهلاكها بكميات كبيرة . توصلت دراسة طبية جديدة إلى أن الأطعمة الغنية بالكاكاو، مثل زبدة الكاكاو وحبوب ومسحوق الكاكاو إلى جانب الشوكولاتة الداكنة غنية بفيتامين "د".وقال الدكتور"جابرييل ستانجل"، الأستاذ المشارك فى جامعة "مارتن لوثر" فى ألمانيا: "هذا ليس مفاجئا لأن محتوى الكاكاو فى الشيكولاتة الداكنة أقل بكثير ، لذلك يؤكد افتراضنا بأن الكاكاو هو مصدر غنى بفيتامين (د – 2 )".وعلى الرغم من الفوائد الجمة للشيكولاتة الداكنة إلا أن الباحثين ينصحون بعدم الإفراط فى تناولها أو استهلاكها بكميات كبيرة .