AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول العدس

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:34 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعتبر العدس ، احد اهم الاطعمة الشتوية التي تناولها الكثير للحصول علي التدفئة، ولذلك قدم المعالج بالاعشاب الدكتور محسن النادي الفوائد الصحية للعدس ، والتي تتمثل في:

_ يفيد في علاج حالات فقر الدم والأنيميا لأنه غني بالحديد.
_ يعتبر قويا للأعصاب لإحتوائه على فيتامين د.
_ تفيد قشور العدس في علاج الإمساك.
_ يساعد على نمو عظام الأطفال وأسنانهم في حالات نقص الكالسيوم.
_ يزيد من إفرازات الحليب لدى السيدات المرضعات.
_ مفيد لنحيلي الجسم ومن يبذلون مجهودا عضليا شاقا.
_ يعمل تناول حساء العدس على تطهير الجهاز الهضمي وتنظيم مستوى السكر في الدم. لذلك هو غذاء مثالي لمرضى السكري كمايعمل على تقليل الشعور بالجوع.
_ العدس غذاء مثالي لتقوية الجهاز المناعي للجسم فضلا عن تحسين كرات الدم الحمراء ويقلل من ألام المفاصل لمرضى الروماتيد المفصلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبق في اليوم.. 5 فوائد صحية يمنحها العدس للسيدة الحامل

علاج النحافة لمرضى السكر.. تعرف على 16 سببا وراء فقدان الوزن

فوائد العدس الأصفر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب واحد

مغذ وملين ومقوى.. فوائد تناول البرغل للرجال

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

فوائد العدس للريجيم .. يسهل عملية الهضم ويمنع الإصابة بالسرطان

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-1-2020 والقنوات الناقلة

مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها

الصين تطلق أسرع قطار في العالم بدون سائق

طلقني شكرا..أحمد فلوكس يعلن عن عمل جديد مع هنا شيحة

لميس سلامة: الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً أمام الدولار عام 2019..فيديو

شاهد.. أحدث إطلالة لـ محمد صلاح عبر إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها

اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه

تعرف على تاريخ سيارات SUV الدفع الرباعى منذ نشأتها.. صور