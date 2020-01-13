تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول العدس

يعتبر العدس ، احد اهم الاطعمة الشتوية التي تناولها الكثير للحصول علي التدفئة، ولذلك قدم المعالج بالاعشاب الدكتور محسن النادي الفوائد الصحية للعدس ، والتي تتمثل في:



_ يفيد في علاج حالات فقر الدم والأنيميا لأنه غني بالحديد.

_ يعتبر قويا للأعصاب لإحتوائه على فيتامين د.

_ تفيد قشور العدس في علاج الإمساك.

_ يساعد على نمو عظام الأطفال وأسنانهم في حالات نقص الكالسيوم.

_ يزيد من إفرازات الحليب لدى السيدات المرضعات.

_ مفيد لنحيلي الجسم ومن يبذلون مجهودا عضليا شاقا.

_ يعمل تناول حساء العدس على تطهير الجهاز الهضمي وتنظيم مستوى السكر في الدم. لذلك هو غذاء مثالي لمرضى السكري كمايعمل على تقليل الشعور بالجوع.

_ العدس غذاء مثالي لتقوية الجهاز المناعي للجسم فضلا عن تحسين كرات الدم الحمراء ويقلل من ألام المفاصل لمرضى الروماتيد المفصلي.