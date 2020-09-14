كوارث صحية.. انخفاض فيتامين د يسبب هذه الأمراض

يساعد التقدم في العلوم الباحثين على إيجاد طرق جديدة لتحديد الأمراض في وقت مبكر، وتشير دراسة جديدة إلى أن مستويات فيتامين (د) المنتشرة في الدم قد تكون مؤشرًا جيدًا على الصحة المستقبلية ومخاطر المرض لدى الرجال المتقدمين في السن.
أجرى الدراسة الدكتور لين أنطونيو من مستشفيات جامعة لوفين في بلجيكا وفريق من الباحثين الأوروبيين، وقدموا النتائج التي توصلوا إليها في المؤتمر الأوروبي الثاني والعشرين لأمراض الغدد الصماء (e-ECE 2020) في أوائل سبتمبر الحالي.
فيتامين (د) مهم للحفاظ على صحة العظام، وكذلك للحماية من العدوى والأمراض، ويعد نقص فيتامين (د) مشكلة صحية عالمية كبرى ، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي مليار شخص لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) في دمائهم.
ويعتبر نقص فيتامين د شائعًا بشكل خاص عند كبار السن وتظهر الدراسات بشكل متزايد أهمية فيتامين (د) في الحماية من مجموعة من الحالات الصحية المرتبطة بالشيخوخة.
وربط الباحثون بين انخفاض مستويات فيتامين (د) في الدم وبين المشاكل الصحية الرئيسية المرتبطة بالعمر ، بما في ذلك:
هشاشة العظام
زيادة خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية
السرطان
داء السكري من النوع 2
التدهور المعرفي
أجرى الدراسة الدكتور لين أنطونيو من مستشفيات جامعة لوفين في بلجيكا وفريق من الباحثين الأوروبيين، وقدموا النتائج التي توصلوا إليها في المؤتمر الأوروبي الثاني والعشرين لأمراض الغدد الصماء (e-ECE 2020) في أوائل سبتمبر الحالي.
فيتامين (د) مهم للحفاظ على صحة العظام، وكذلك للحماية من العدوى والأمراض، ويعد نقص فيتامين (د) مشكلة صحية عالمية كبرى ، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي مليار شخص لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) في دمائهم.
ويعتبر نقص فيتامين د شائعًا بشكل خاص عند كبار السن وتظهر الدراسات بشكل متزايد أهمية فيتامين (د) في الحماية من مجموعة من الحالات الصحية المرتبطة بالشيخوخة.
وربط الباحثون بين انخفاض مستويات فيتامين (د) في الدم وبين المشاكل الصحية الرئيسية المرتبطة بالعمر ، بما في ذلك:
هشاشة العظام
زيادة خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية
السرطان
داء السكري من النوع 2
التدهور المعرفي