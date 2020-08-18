الوقاية من السرطان وصحة العظام.. فوائد فيتامين د

فيتامين د من أهم وأبرز الفيتامينات التي لها العديد من الفوائد و تحمي الجسم من الإصابة بالكثير من الأمراض الصحية، لذا ينصح دائما بتناول الأطعمة الغنية ب فيتامين د و التعرض يوميا لأشعة الشمس المفيدة.





كشفت سهام سوقية، استشاري التغذية، عن أبرز فوائد فيتامين د و التي تتمثل في ...





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-صحة العظام :

يلعب فيتامين د دورا مهما في تنظيم مستوى الكالسيوم، فالأطفال الذين لا يحصلون على كفايتهم من فيتامين د تنموا عظامهم بشكل ضعيف وقد تصيبها بعض التشوهات فيصبح لديهم تقوس في عظام الساقين ويصابون بمرض الكساح كما ان نمو الاسنان يتأخر عند الأطفال المصابين في الكساح .





اما الكبار في السن يصبحون أكثر عرضة لمشكلة لين العظام او هشاشة العظام ويرتفع لديهم نسبة خطر الإصابة بالكسور وتنخفض عندهم كثافة العظم وقد تحدث أيضا لديهم هشاشة العظام بسبب عدم الحصول على كميات كافية من فيتامين د وهذه الاعراض اكثر شيوعا بين النساء بعد سن اليأس وكبار السن من الرجال.





- كفاءة الجهاز المناعي

لقد اثبتت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين تم اعطائهم جرعات كافية من فيتامين د كانوا اقل عرضة للإصابة بالإنفلونزا فقد تبين ان نقص فيتامين د قد يتسبب بحدوث بعض امراض المناعة الذاتية مثل : امراض الروماتيزم وامراض الأمعاء الالتهابية والتهابات الجهاز التنفسي الناتجة عن اختلال المناعة الذاتية ..





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- الحمل والعقم

ان النساء الحوامل اللاتي يعانين من نقص فيتامين د معرضات بشكل أكبر للإصابة بتسمم الحمل ويرتبط أيضا ضعف فيتامين د بسكري الحمل ، ووجد ان فرص الحمل بعد التلقيح او حمل الانابيب تكون افضل لدى السيدات اللواتي لا يعانون من نقص فيتامين د.

وبما يخص العقم تم ربط مستوى فيتامين د مع القدرة الجنسية ومستويات التستوستيرون والخصوبة. وضعف في جودة وحركة الحيوانات المنوية فكلما زاد مستوى فيتامين د زاد مستوى هرمون التستوستيرون.





-الوقاية من السرطان

لفيتامين د دور مهم في تنظيم نمو الخلايا ويقلل من تقدم السرطان عن طريق ابطاء وتطور الاوعية الدموية الجديدة في الانسجة السرطانية مما يزيد من موت الخلايا السرطانية ويقلل من نمو الخلايا السرطانية كسرطان القولون البروستات والثدي.





- الانفعال - الاكتئاب - التعب

الكثير من الأشخاص يعانون من حالات من الاكتئاب وتقلبات في المزاج دون معرفة السبب لذلك ننصحهم بالقيام بإجراء تحليل فيتامين د

وفيتامين د دور مؤثر على مراكز الدماغ ويستهدف بعض الهرمونات المرتبطة بالمزاج مثل السيروتونين الذي يلعب دورا في التأثر على المزاج وتقلباته، كما ان تناول فيتامين د يساهم في الحفاظ على القوة في العضلات ويقلل من الشعور بالتعب ويزيد من القدرة على التحكم في العضلات ويقلل مخاطر السقوط لدى كبار السن فوق 60 عام بنسبة 20 بالمائة .





-زيادة الوزن

ان نقص مستوى فيتامين د يساهم في زيادة الوزن وخصوصا عند السيدات حيث ان الخلايا الدهنية لها مستقبلات فيتامين د وبهذا تؤثر على تقليص الخلايا الدهنية ، فيعمل فيتامين د مع هرمون leptin الذي هو عبارة عن هرمون بروتيني يتم افرازه من الخلايا الدهنية وكل ما زاد عدد الخلايا الدهنية في الجسم اكثر كلما كان افرازه اكثر ويعطي الدماغ إشارات بالشبع والاحساس بالامتلاء بالإضافة الى تأثيره على عمليات الايض في الجسم وزيادة معدلاته لهذا ننصح كل من يعاني زيادة في الوزن بإجراء تحليل فيتامين د .





-انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري

بعد الكثير من الدراسات و التجارب العلمية وجود ان هناك رابط بين نقص فيتامين د واحتمال الاصابة بمرض السكري النوع الأول

قام الباحثون بتحليل 1000 عينة من الدم لأشخاص اصحاء والذين اصيبوا لاحقا بمرض السكري النوع الاول و 1000 شخص بصحة جيدة، واستطاعوا تحديد المستوى المثالي في الدم لفيتامين د المطلوب لتقليل احتمال الاصابة بمرض السكري النوع الاول. واعتمادا على نتائج هذه الدراسة ’ قام الباحثون بتقدير مستوى فيتامين د المطلوب لمنع نصف الاصابات بمرض السكري النوع الاول وهو 50 نانوجرام/ مل.



