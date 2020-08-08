احرص على تناوله.. فيتامين د يحمي من الدوخة.. ومصادر الحصول عليه.. و3 خطوات للتأكد من وجوده بالجسم

- نقصه يؤدي إلى الوفاة.. كيف تحصل على فيتامين د؟
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كشفت دراسة حديثة وفقا لموقع "timesofindia"، فإن 70-90 % من الأشخاص يعانون من نقص في فيتامين د، وفيتامين د هو فيتامين فريد، مصنوع من الكوليسترول في جلدك عند تعرضه لأشعة الشمس، وبالتالي أنه من المهم الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس للحفاظ على مستويات فيتامين د المثلى.
أظهرت الدراسات أن المستويات المثلى من فيتامين د في الجسم تساعد في الحفاظ على مناعة وضيق ، وهو أمر في غاية الأهمية مع تفشي فيروس كورونا، حيث انخفاض مستويات فيتامين د يقلل من مناعتك ويرتبط بالظروف الصحية المختلفة بما في ذلك هشاشة العظام والسرطان والاكتئاب وضعف العضلات وحتى الموت.
وأشار الأطباء لا يوجد سوى عدد قليل من الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين د، وتشمل القائمة زيت كبد سمك، وسمك السلمون والتونة المعلبة وكبد اللحم وصفار البيض والسردين.
وللحصول على ما يكفي من فيتامين د، يحتاج الشخص إلى تناول بعض هذه الأطعمة يوميًا، إذا كان نظامك الغذائي لا يوفر لك ما يكفي من فيتامين د ، فمن المستحسن تناول مكملات فيتامين د والحصول على بعض الشمس للحفاظ على المستويات المثلى.
وأشار الأطباء أن التعرض لأشعة الشمس هو الطريقة الأكثر طبيعية للحصول على فيتامين د، إليك 3 أشياء يجب عليك القيام بها للحصول على أقصى قدر من فيتامين د من الشمس.
أفضل وقت لامتصاص أشعة الشمس للحصول على الحد الأقصى من فيتامين د هو بين 10 صباحًا و 3 مساءً، في هذا الوقت تكون الأشعة فوق البنفسجية شديدة.
تعتبر هذه المرة أيضًا أكثر أمانًا للتعرض لأشعة الشمس حيث يقال أن التعرض للشمس خلال الجزء الأخير من الأيام يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.
يتكون فيتامين د من الكوليسترول في الجلد، مما يعني أن المرء يحتاج إلى تعريض الكثير من الجلد لأشعة الشمس للحصول على ما يكفي من فيتامين د.
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ويحتاج الأشخاص ذو البشرة الفاتحة إلى حوالي 15 دقيقة في الشمس، بينما قد يحتاج الأشخاص ذوي البشرة الداكنة إلى ساعة أو أكثر.
هل شعرت بالخمول أو نقص الطاقة أو مواجهة تقلبات المزاج أو آلام العضلات أو رؤية الكثير من تساقط الشعر مؤخرًا؟ يمكن أن يكون فيتامين د هو السبب وراء ذلك، فعندما يكون تعرض الجلد لأشعة الشمس ضئيلًا ، فإننا أكثر عرضة لنقص فيتامين د.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليك أبرز الطرق للتأكد من تواجد الكم الكافي من فيتامين د في الجسم..
التعرض للشمس
هذه طريقة سهلة وموثوقة لمعظم الناس للحصول على فيتامين د، ستة أيام فقط من التعرض العرضي لأشعة الشمس بدون واقي من الشمس يمكن أن يعوض 49 يومًا من عدم التعرض لأشعة الشمس، وتعرض اليدين والوجه والذراعين والساقين لأشعة الشمس 2-3 مرات في الأسبوع لمدة 20 دقيقة سيتسبب في إفراز الجلد لما يكفي من فيتامين د.
تعمل دهون الجسم كنوع من بطاريات التخزين لفيتامين د، أثناء فترات أشعة الشمس ، يتم تخزين فيتامين د في الدهون ثم يتم إطلاقه عند اختفاء ضوء الشمس، ويمتص الجلد الداكن ضوء الشمس بشكل أقل ، لذلك لا يحصل الأشخاص ذوي البشرة الداكنة على الكثير من فيتامين د من التعرض للشمس مثل الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة .
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النظام الغذائي الغني بفيتامين د
يوجد هذا الفيتامين في عدد قليل من الأطعمة وهي مصادر غير نباتية بشكل أساسي
الأسماك الدهنية
مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل
لحم أحمر
الكبد
صفار البيض
الفطر
الأطعمة المدعمة - مثل منتجات الألبان وحبوب الإفطار
مكملات فيتامين د
المكملات آمنة وغير مكلفة ، ولكن نقص فيتامين د غالبًا ما يبقى غير مشخص أو يعاني من نقص في العلاج، ولذلك يجب أن يتم المكمل فقط بعد التحقق من مستوى النقص في فحص الدم، يجب وصف جرعة المكملات من قبل طبيب مؤهل، وبمجرد الانتهاء من المكملات ، من المهم إجراء فحص الدم .
وكشفت دراسة حديثة أن تناول فيتامين د مرتين يوميا، قد يؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بالدوار.
وأشارت الدراسة أن فيتامين D والكالسيوم وسيلة بسيطة ومنخفضة المخاطر تمنع الدوار.
وأكد الدكتور جي سو كيم،من كلية الطب بجامعة سيول الوطنية في كوريا، "إنه فعال بشكل خاص إذا كان لديك مستويات منخفضة من فيتامين (د) في البداية."
وأضاف : يحدث دوار الوضعة الانتيابي الحميد عندما يعطيك تغيير في موضع الرأس إحساسًا بالدوران المفاجئ، إنه أحد أكثر أنواع الدوار شيوعًا، ويشمل العلاج قيام الطبيب بسلسلة من حركات الرأس التي تنقل الجزيئات في الأذنين التي تسبب الدوار ، ولكن الحالة تميل إلى التكرار.
وأشار "medicalxpress"، إلى أن حوالي 86٪ من الأشخاص المصابين ان الدوار يقطع حياتهم اليومية أو يتسبب في تفويتهم لأيام في العمل.
وتابعت الدراسة 957 شخصًا في كوريا يعانون من دوار الوضعة الانتيابي الحميد الذين وعولجوا بنجاح بحركات الرأس، بعد تقسيم المشاركين إلى مجموعتين
المشاركين في مجموعة التدخل تناولوا المكملات وكان لديهم معدل تكرار أقل لنوبات الدوار بعد عام واحد في المتوسط من أفراد مجموعة المراقبة.
وكان لدى الأشخاص الذين يتناولون المكملات معدل تكرار متوسط قدره 0.83 مرة لكل شخص في السنة ، مقارنة بـ 1.10 مرة لكل شخص سنويًا لافراد مجموعة المراقبة، أو انخفاض بنسبة 24 ٪ في معدل التكرار السنوي.
وتمثل أحد قيود الدراسة في أن عددًا كبيرًا من المشاركين لم يكملوا الدراسة بأكملها ، حيث تم تخصيص عدد أكبر من الأشخاص لأخذ المكملات مقارنة بمجموعة المراقبة.