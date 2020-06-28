لماذ يجب علينا الحصول على فيتامين د يوميًا

فى السنوات الأخيرة زاد الحديث عن فيتامين د واهميته الكبرى للإنسان والدور الكبير الذى يلعبه فى الوقاية من العديد من الأمراض وضرورة أخذ الجرعة الكافية منه يوميا ولكن لايعرفون مايفعله تحديدا فى الجسم.
ذكر موقع "webmd" أن البعض لايعلم ان تأثيرات فيتامين د على الجسم كبيرة جدا سواء على المستوى الصحى أو النفسي ووفق بعض التقديرات حوالي 4 من كل 10 أشخاص لا يحصلون على النسب الكافية من فيتامين د، أو يعانون من مشكلة صحية تمنع امتصاصه، وابرز فوائده هى:
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