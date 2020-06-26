9 علامات لا تغفلها.. أعراض نقص فيتامين د

نقص فيتامين د من أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثير خاصة كبار السن، وقد أثبتت العديد من الدراسات و الأبحاث مؤخرًا أن نقص فيتامين د له علاقة بمضاعفات فيروس كورونا بعد الإصابة به لذا أصبح من أهم الفيتامينات التي يجب الحصول عليها خلال الفترة الأخيرة للوقاية من فيروس كورونا .
كيف تكتشف أعراض نقص فيتامين د بالجسم ؟
بحسب موقع healthline إليك أبرز العلامات التي تظهر عليك إذا كان لديك نقص فيتامين د وهي :
1-التعب والإرهاق
2- جفاف الجلد
3-ضعف المناعة
4-تساقط الشعر
5-ألام الظهر والعظام
6-بطء التئام الجروح
7- مشاكل في الجهاز الهضمي
8- المزاج المتقلب
9- ألم العظام والمفاصل