9 علامات لا تغفلها.. أعراض نقص فيتامين د





كيف تكتشف أعراض نقص فيتامين د بالجسم ؟





بحسب موقع healthline إليك أبرز العلامات التي تظهر عليك إذا كان لديك نقص فيتامين د وهي :





1-التعب والإرهاق

2- جفاف الجلد

3-ضعف المناعة

4-تساقط الشعر

5-ألام الظهر والعظام

6-بطء التئام الجروح

7- مشاكل في الجهاز الهضمي

8- المزاج المتقلب

9- ألم العظام والمفاصل

نقص فيتامين د من أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثير خاصة كبار السن، وقد أثبتت العديد من الدراسات و الأبحاث مؤخرًا أن نقص فيتامين د له علاقة بمضاعفات فيروس كورونا بعد الإصابة به لذا أصبح من أهم الفيتامينات التي يجب الحصول عليها خلال الفترة الأخيرة للوقاية من فيروس كورونا .