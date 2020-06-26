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9 علامات لا تغفلها.. أعراض نقص فيتامين د

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:20 م
اعراض نقص فيتامين
اعراض نقص فيتامين د
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رشا عوني
نقص فيتامين د من أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثير خاصة كبار السن، وقد أثبتت العديد من الدراسات و الأبحاث مؤخرًا أن نقص فيتامين د له علاقة بمضاعفات فيروس كورونا بعد الإصابة به لذا أصبح من أهم الفيتامينات التي يجب الحصول عليها خلال الفترة الأخيرة للوقاية من فيروس كورونا . 

كيف تكتشف أعراض نقص فيتامين د بالجسم ؟ 

بحسب موقع healthline إليك أبرز العلامات التي تظهر عليك إذا كان لديك نقص فيتامين د وهي : 

1-التعب والإرهاق
2- جفاف الجلد
3-ضعف المناعة
4-تساقط الشعر
5-ألام الظهر والعظام 
6-بطء التئام الجروح 
7- مشاكل في الجهاز الهضمي 
8- المزاج المتقلب 
9- ألم العظام والمفاصل
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