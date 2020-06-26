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أخبار العالم

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:16 م
تجارب لقاح مضاد لفيروس
تجارب لقاح مضاد لفيروس كورونا
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قسم الخارجي
ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عقارًا تنتجه شركة بريطانية ربما يكون الأقرب لاعتماده عالميًا كلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقالت كبيرة باحثي منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان إن عقار أسترازينيكا الذي يطوره باحثون بجامعة أوكسفورد لحساب شركة "مودرنا" البريطانية للأدوية هو المرشح الأقرب لتطويره كلقاح مضاد لفيروس كورونا بالنظر إلى المرحلة المتقدمة التي بلغتها تجاربه والتي اقتربت من الانتهاء.


وأضافت سواميناثان أن عقار أسترازينيكا سيدخل المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب على الأرجح في منصف يوليو المقبل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن تطوير علاج ولقاح كورونا يحتاج إلى 30 مليار دولار. 

وأوضحت أن المبادرة العالمية للإسراع بتطوير وإنتاج اختبارات COVID-19 واللقاحات والعلاجات ستتطلب أكثر من 30 مليار دولار خلال العام المقبل.

وقالت المنظمة العالمية، التي قدمت تفاصيل ما يسمى مشروع تسريع ACT ، الذي يهدف إلى تجميع الموارد الدولية للتغلب على الوباء، إن "الخطط المكلفة المعروضة اليوم تتطلب تمويلًا بقيمة 31.3 مليار دولار للتشخيص والعلاج واللقاحات". 

وأضافت أنه تم التعهد حتى الآن بمبلغ 3.4 مليار دولار من أصل القيمة الاجمالية.
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