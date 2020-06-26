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أخبار العالم

الصحة العالمية: تطوير لقاح كورونا يحتاج 30 مليار دولار

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:38 م
الصحة العالمية: تطوير
الصحة العالمية: تطوير لقاح كورونا يحتاج 30 مليار دولار
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سمر صالح
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن تطوير علاج ولقاح كورونا يحتاج إلى 30 مليار دولار. 

وأوضحت أن المبادرة العالمية للإسراع بتطوير وإنتاج اختبارات COVID-19 واللقاحات والعلاجات ستتطلب أكثر من 30 مليار دولار خلال العام المقبل.

وقالت المنظمة العالمية، التي قدمت تفاصيل ما يسمى مشروع تسريع ACT ، الذي يهدف إلى تجميع الموارد الدولية للتغلب على الوباء ، إن "الخطط المكلفة المعروضة اليوم تتطلب تمويلًا بقيمة 31.3 مليار دولار للتشخيص والعلاج واللقاحات". 

وأضافت أنه تم التعهد حتى الآن بمبلغ 3.4 مليار دولار من أصل القيمة الاجمالية.
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