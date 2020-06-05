يقلل من خطر الإصابة بـ السكرى.. فوائد لن تتوقعها عند تناول فيتامين د

يلعب فيتامين د دورًا رئيسيًا في العديد من وظائف الجسم ، والتي تشمل مساعدة الأعصاب والعضلات ووظيفة المناعة ، والمساعدة في امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وبناء عظام قوية والحفاظ عليها.
ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم فوائد فيتامين د على الصحة..
- يدعم صحة العظام
يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في تحسين صحة العظام لأنه يزيد من امتصاص المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، وهذه المعادن مسؤولة عن نمو العظام الصحية القوية والمحافظة عليها ، وهو أمر حاسم لتقليل خطر الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام والكساح ولين العظام، ستزيد المستويات الكافية من فيتامين د في الجسم من قوة العضلات .
- يساعد على فقدان الوزن
فيتامين د معروف لتقليل الدهون في الجسم وتسريع فقدان الوزن، يعاني الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن من انخفاض مستويات فيتامين د في الدم، لذا ، قم بزيادة استهلاك فيتامين د من خلال الأطعمة لمنع زيادة الوزن.
- يقلل من مخاطر مرض السكري
هناك ارتباط مباشر بين فيتامين د ومخاطر السكري، كما يمكن أن يساعد فيتامين د في زيادة حساسية الأنسولين وتعزيز وظائف الخلايا ، وذلك يمكن أن يساعد في إدارة مرض السكري، كما يجب على البالغين الأصحاء غير المصابين بالسكري زيادة مستويات فيتامين د لمنع خطر الإصابة بداء السكري من النوع 1 والنوع 2