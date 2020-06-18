الغذاء الصحي.. دراسة: وفاة 99% من مرضى كورونا الذين يعانون نقص فيتامين د

نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية، دراسة جديدة أكدت أن ما يقرب من 99 في المائة من مرضى Covid-19 الذين يعانون من نقص فيتامين د لا ينجون من الفيروس، وأوضحت الدراسة أن الفيتامينات والنظام الغذائى الصحي يمكن أن ينقذ المصاب من الفيروسات التاجية.
وقام الباحثون الإندونيسيون بتحليل سجلات المستشفيات لـ 780 شخصًا ثبتت إصابتهم بفيروس سارس- CoV-2 وهو الفيروس التاجي المسبب لـ Covid-19.
وأظهرت النتائج وفاة 98.9 في المائة من المرضى المصابين بنقص فيتامين د - أقل من 20 نانوجرام / مل -. ومع ذلك انخفض هذا إلى 4.1 في المائة فقط للمرضى الذين لديهم ما يكفي من المغذيات.
واوضح الباحثون القائمون على الدراسة، أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات فيتامين د كانوا أصحاء وأصغر سنا.
كما تشير العديد من الدراسات إلى أن مرضى Covid-19 أكثر عرضة للوفاة إذا كانوا يعانون من نقص شديد في فيتامين D ، كما وجد أحد الاستقصاءات - التي أجرتها جامعة أنجليا روسكين في كامبريدج - أن المرضى في الدول الأوروبية التي لديها مستويات منخفضة من فيتامين د كان لديها عدد أكبر بكثير من الضحايا.