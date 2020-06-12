علامات بجسمك تؤكد نقص فيتامين د

يشكو الكثير من الناس من عدم قدرتهم على البقاء بصحة جيدة ، لأنهم كانوا في المنزل منذ أسابيع. وبعد ذلك ، هناك بعض الذين ، على الرغم من اعتناء أنفسهم في المنزل بتناول طعام نظيف ومغذٍ ، يقولون إنهم يشعرون بالضرب أكثر من أي وقت مضى.





قد يكون ذلك بسبب عدم وجود أنشطة في الهواء الطلق ، مثل المشي إلى السوق كل يوم ، أو ركوب الحافلة إلى العمل ، يحصل الناس على قدر أقل من فيتامين د ، لأن تعرضهم للشمس محدود الآن. وهناك بعض العلامات الواضحة التي يجب الانتباه إليها ، إذا كنت تعتقد أنك لا تتلقى بالفعل قدرًا كبيرًا من فيتامين د الطبيعي كالمعتاد. إليك ما تحتاج إلى معرفته.





* قد تكون تعاني من تغيرات مزاجية عديدة ، بدءًا من التوتر والقلق ، إلى الاكتئاب والتضخم. هذه إحدى العلامات الكلاسيكية على أن جسمك لا يتلقى ما يكفي من ضوء الشمس الطبيعي. اخرج كثيرًا واقف على الشرفة وعرّض نفسك لفيتامين د.





* في حالة الإغلاق ، ربما عانى الكثير من الأشخاص من تساقط الشعر أكثر من الطبيعي. هذه مرة أخرى علامة واحدة على أن جسمك يمكن أن يستخدم بعض فيتامين د للحفاظ على صحته ، ومنع الترقق.









* إذا كنت تعاني من نوع من الألم العضلي ، أو تشعر بالتعب والإرهاق أكثر من أي وقت مضى ، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب نقص فيتامين د. الألم في أسفل الظهر والمفاصل شائع أيضًا.





* أهم شيء يجب أن تضعه في اعتبارك هو أن أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين د ، يعانون من ضعف المناعة أيضًا. والآن يجب أن يكون تعزيز مناعتك هو هدفك الحقيقي الوحيد. لا تجعل نفسك أكثر عرضة للعدوى الموسمية ؛ دع الشمس تقوم بعملها.







