AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: فيتامين د لا يحمي من الاكتئاب

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:08 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة أن فيتامين د المعروف باسم فيتامين الشمس، لا يحمي من الاكتئاب كما هو شائع، بحسب دراسة نشرها موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

وأجرى الباحثون دراسة على أكثر من  18300 من الرجال والنساء، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عاما أو أكثر، وليس لديهم تاريخ أو مؤشر على الاكتئاب السريري، وتلقى نصف المشاركين مكملات فيتامين "د3" (كولي كالسيفيرول) لمدة 5 سنوات، بينما تلقى النصف الآخر علاجا وهميا خلال المدة نفسها.

اقرأ أيضا

وفي نهاية فترة الدراسة، لم يكن لدى المجموعة التي تناولت الفيتامينات أعراض اكتئاب أقل، من تلك التي تناولت الدواء الوهمي، ولم تكن هناك أيضا فروق ذات دلالة إحصائية في درجات الحالة المزاجية، بين المجموعتين على مدار 5 سنوات.

وأوضحت نتائج الدراسة أنه لم تكن هناك فائدة كبيرة من فيتامين د لهذا الغرض، وقالت الدكتورة أوليفيا أوكيريك، وهي طبيبة نفسية في مستشفى ماساتشوستس العام، إنها مكمل فيتامين د لم يمنع الاكتئاب أو يحسن المزاج.

وأضاف الفريق القائم على الدراسة في مستشفى ماساتشوستس العام أن الأشخاص الذين يتناولون المكملات الغذائية لصحة العظام والتمثيل الغذائي، يجب أن يستمروا في فعل ذلك، لكنه ليس عامل في تقليل أعراض الاكتئاب أو المساعدة في تحسين المزاج كما قال الأطباء الأمريكيون لسنوات طويلة عن فيتامين د . 

يوجد الفيتامين د في أطعمة مثل الحليب والجبن وصفار البيض والتونة والسلمون، على الرغم من تواجده غالبا بكميات قليلة، وهذا هو سبب الحاجة إلى المكملات الغذائية في بعض الأحيان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 أعراض لنقص فيتامين د.. وطرق العلاج والأسباب

7 مخاطر صحية.. طبيب يكشف مخاطر الإفراط في أقراص فيتامين C

الوقاية من كورونا.. فيتامين "د" يحمى من التليف الرئوي

يحمي من أمراض خطيرة.. أعراض وأسباب نقص فيتامين د.. وأفضل الطرق الطبيعية للعلاج

للرجال والسيدات.. 3 أطعمة تخلصك من الاكتئاب بشكل سريع

يعالج الاكتئاب والأمراض النفسية.. تعرف على فوائد البوتكس النفسية والصحية

ترشيحاتنا

إنبي يكشف حقيقة توقيع أسامة جلال للأهلي

هل يجوز إعطاء الزكاة للبنت التي لا يعمل زوجها وراتبها لا يكفي الاحتياجات؟

الرياض تعود للصدارة.. ننشر خريطة إصابات كورونا في السعودية

بومبيو: بحثت مع وزير خارجية مصر سبل استقرار ليبيا

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

هل الاستحمام يغني عن الوضوء.. دار الإفتاء تجيب

AdvertisementS

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

نزلة البرد تساعد المناعة على قتل فيروس كورونا.. اعرف السر

أثار جدل السوشيال ميديا| كواليس لم تراها في حوار عصام الحضري مع ميدو