نقصه يؤدي إلى الوفاة.. كيف تحصل على فيتامين د؟

كشفت دراسة حديثة وفقا لموقع "timesofindia"، فإن 70-90 % من الأشخاص يعانون من نقص في فيتامين د، وفيتامين د هو فيتامين فريد، مصنوع من الكوليسترول في جلدك عند تعرضه لأشعة الشمس، وبالتالي أنه من المهم الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس للحفاظ على مستويات فإن 70-90 % من الأشخاص يعانون من نقص في فيتامين د، وفيتامين د هو فيتامين فريد، مصنوع من الكوليسترول في جلدك عند تعرضه لأشعة الشمس، وبالتالي أنه من المهم الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس للحفاظ على مستويات فيتامين د المثلى.





أظهرت الدراسات أن المستويات المثلى من فيتامين د في الجسم تساعد في الحفاظ على مناعة وضيق ، وهو أمر في غاية الأهمية مع تفشي فيروس كورونا، حيث انخفاض مستويات فيتامين د يقلل من مناعتك ويرتبط بالظروف الصحية المختلفة بما في ذلك هشاشة العظام والسرطان والاكتئاب وضعف العضلات وحتى الموت.





وأشارت الأطباء لا يوجد سوى عدد قليل من الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين د، وتشمل القائمة زيت كبد سمك، وسمك السلمون والتونة المعلبة وكبد اللحم وصفار البيض والسردين.





وللحصول على ما يكفي من فيتامين د، يحتاج الشخص إلى تناول بعض هذه الأطعمة يوميًا، إذا كان نظامك الغذائي لا يوفر لك ما يكفي من فيتامين د ، فمن المستحسن تناول مكملات فيتامين د والحصول على بعض الشمس للحفاظ على المستويات المثلى.





وأشارت الأطباء أن التعرض لأشعة الشمس هو الطريقة الأكثر طبيعية للحصول على فيتامين د ، إليك 3 أشياء يجب عليك القيام بها للحصول على أقصى قدر من فيتامين د من الشمس.





أفضل وقت لامتصاص أشعة الشمس للحصول على الحد الأقصى من فيتامين د هو بين 10 صباحًا و 3 مساءً، في هذا الوقت تكون الأشعة فوق البنفسجية شديدة.





تعتبر هذه المرة أيضًا أكثر أمانًا للتعرض لأشعة الشمس حيث يقال أن التعرض للشمس خلال الجزء الأخير من الأيام يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.





يتكون فيتامين د من الكوليسترول في الجلد، مما يعني أن المرء يحتاج إلى تعريض الكثير من الجلد لأشعة الشمس للحصول على ما يكفي من فيتامين د





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ويحتاج الأشخاص ذو البشرة الفاتحة إلى حوالي 15 دقيقة في الشمس، بينما قد يحتاج الأشخاص ذوي البشرة الداكنة إلى ساعة أو أكثر.



