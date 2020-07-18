يحمي من العدوى التنفسية.. لماذا يجب الحصول على فيتامين د يوميا؟

يلقب فيتامين د بـ "فيتامين أشعة الشمس" بسبب قدرته على امتصاص الجسم من خلال ضوء الشمس، فهو لاعب رئيسي في الحفاظ على صحة جسم الإنسان.
- يقلل من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة.
ووفقا لموقع health، فإن فيتامين د غني بالعديد من الفوائد الصحية الهامة لبناء جسم الإنسان ومن هذه الفوائد:
- تعزيز امتصاص الكالسيوم مما يجعله ضروريًا لنمو العظام وإعادة تشكيل العظام.
- امتصاص الكالسيوم في أمعائك مما يسمح في نهاية المطاف بتمعدن العظام بشكل طبيعي.
- قدراته على بناء العظام فإن فيتامين د يؤثر أيضًا في تقوية العضلات.
- يدعم الجهاز المناعي من خلال محاربة البكتيريا والفيروسات الضارة.
- يقلل من خطر العدوى التنفسية الحادة.
- يقلل من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة.