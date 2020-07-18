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مرأة

يحمي من العدوى التنفسية.. لماذا يجب الحصول على فيتامين د يوميا؟

السبت 18/يوليه/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يلقب فيتامين د بـ "فيتامين أشعة الشمس" بسبب قدرته على امتصاص الجسم من خلال ضوء الشمس، فهو لاعب رئيسي في الحفاظ على صحة جسم الإنسان


ووفقا لموقع health، فإن فيتامين د غني بالعديد من الفوائد الصحية الهامة لبناء جسم الإنسان ومن هذه الفوائد:


- تعزيز امتصاص الكالسيوم مما يجعله ضروريًا لنمو العظام وإعادة تشكيل العظام.


- امتصاص الكالسيوم في أمعائك مما يسمح في نهاية المطاف بتمعدن العظام بشكل طبيعي.


- قدراته على بناء العظام فإن فيتامين د يؤثر أيضًا في تقوية العضلات.


- يدعم الجهاز المناعي من خلال محاربة البكتيريا والفيروسات الضارة.


- يقلل من خطر العدوى التنفسية الحادة.


- يقلل من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

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