احرص على تناولها.. أطعمة تمنح جسمك فيتامين د





1- السلمون:

يحتوي السلمون على فيتامين د، لذا فإن تناوله مرتين أسبوعيا يمكن أن يعوض الجسم عن فيتامين د الناقص.





2- الرنجة والسردين :

تحتوي الرنجة والسردين والماكريل على كميات كبيرة من على كميات كبيرة من فيتامين د ، لذا يمكن تناول مرة كل اسبوع .





3- زيت كبد السمك :

يحتوي زيت كبد سمك على 75 ٪ من نسبة فيتامين د التي يحتاجها الجسم ، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأخرى ، مثل فيتامين أ وأحماض الأوميغا 3 الدهنية.





4- التونة :

تحتوي التونة المعلبة على فيتامين د ، لذا اختر التونة الخفيفة وتناول فقط 170 جرامًا في الأسبوع لمنع تراكم الزئبق على الكبد.





5- المحار :

يعتبر المحار مليء بالعناصر الغذائية؛ حيث انه غني بفيتامين D، كما أنها تحتوي على المزيد من الفيتامين كـ B12 والنحاس والزنك.





6- سمك الروبيان :

ويتوفر فيتامين د في الروبيان بشكل كبير، وأيضا يحتوي على كميات منخفضة للغاية في الدهون، كما أنها تحتوي على الكوليسترول.





7- البيض :

يحتوي صفار البيض على حوالي 30 وحدة من فيتامين د، بالإضافة إلى الكوليسترول الجيد.





8- المشروم :

وتناول المشروم او الفطر يوفر فيتامين د بكميات كبيرة والتي يكتسبها بسبب التعرض لأشعة الشمس عند نضجه.





9- الألبان والعصائر والشوفان :