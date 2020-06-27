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مرأة

احرص على تناولها.. أطعمة تمنح جسمك فيتامين د

السبت 27/يونيو/2020 - 04:02 م
اطعمة غنية بفيتامين
اطعمة غنية بفيتامين د
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آية التيجي
أثبتت دراسات سابقة، إن إضافة فيتامين د في وجباتنا الغذائية من شأنه ان يقلل خطر التعرض لمشاكل صحية خطيرة ومن بينها الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا بعد الإصابة، بالإضافة إلى ان نقص فيتامين د يتسبب في ضعف العضلات، والإصابة بالفشل الكلوي، ويحمي أيضًا من التهابات الجهاز التنفسي ويعزز الإدراك، ويقلل من فرصة الوفاة من الإصابة بالسرطان.

ويزيد نسبة فيتامين د في الجسم خلال فصلي الربيع والصيف، حيث يصنع الجلد فيتامين د عندما يتعرض لأشعة الشمس، لكن في فصلي الخريف والشتاء، لا يحصل الجسم على القدر الكافي من فيتامين د.

وإذا كنت تعاني من نقص فيتامين د فأنت تحتاج إلى أن تعرف الأطعمة التي يمكنها أن تمدك بفيتامين د، وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي، وتشمل :

1- السلمون:
يحتوي السلمون على فيتامين د، لذا فإن تناوله مرتين أسبوعيا يمكن أن يعوض الجسم عن فيتامين د الناقص.

2- الرنجة والسردين :
تحتوي الرنجة والسردين والماكريل على كميات كبيرة من فيتامين د، لذا يمكن تناول مرة كل اسبوع .

3- زيت كبد السمك :
يحتوي زيت كبد سمك على 75 ٪ من نسبة فيتامين د التي يحتاجها الجسم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأخرى ، مثل فيتامين أ وأحماض الأوميغا 3 الدهنية.

4- التونة :
تحتوي التونة المعلبة على فيتامين د، لذا اختر التونة الخفيفة وتناول فقط 170 جرامًا في الأسبوع لمنع تراكم الزئبق على الكبد.

5- المحار :
يعتبر المحار مليء بالعناصر الغذائية؛ حيث انه غني  بفيتامين D، كما أنها تحتوي على المزيد من الفيتامين كـ  B12 والنحاس والزنك.

6- سمك الروبيان :
ويتوفر فيتامين د في الروبيان بشكل كبير، وأيضا يحتوي على كميات منخفضة للغاية في الدهون، كما أنها تحتوي على الكوليسترول.

7- البيض :
يحتوي صفار البيض على حوالي 30 وحدة من فيتامين د، بالإضافة إلى الكوليسترول الجيد.

8- المشروم :
وتناول المشروم او الفطر يوفر فيتامين د بكميات كبيرة والتي يكتسبها بسبب التعرض لأشعة الشمس عند نضجه.

9- الألبان والعصائر والشوفان :
ويعتبر الألبان ، والعصائر الطبيعية كعصير البرتقال، ودقيق الشوفان من أحد أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين د.
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