يحمي من أمراض خطيرة.. أعراض وأسباب نقص فيتامين د.. وأفضل الطرق الطبيعية للعلاج

أسباب نقص فيتامين د فى الجسم

أعراض نقص فيتامين د

أبرز طرق العلاج الطبيعية لنقص فيتامين د









يعتبر فيتامين د أحد العناصر المهمة للغاية في تكوين الجسم، بالإضافة إلى أن له تأثيرات قوية في عمل أنظمة عمل معظم أجهزة الجسم، على عكس الفيتامينات الأخرى ، يعمل فيتامين (د) مثل الهرمونات، حيث تميل كل خلية في جسمك إلى ان تستقبل كمية منه يوميا حتى تعمل بكفاءتها.









ويصنع جسمك فيتامين د الكوليسترول ، وتحدث هذه العملية عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس، حيث يتواجد فيتامين د بكثرة في الكثير من الأطعمة، مثل: الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة ، وعلى الرغم من ذلك فإن الحصول على فيتامين د من الاطعمة لا يمكنه ان يمد الجسم بالكميات الكافية التي يحتاجها









وعادةً ما يكون مقدار الاستهلاك اليومي الموصى به من فيتامين د حوالي 400-800 وحدة يوميا، لكن العديد من الخبراء يقولون إنه يجب أن يحصل الجسم على كميات أكبر، ونقص فيتامين د شائع جدا، حيث يقدر عدد المصابين بنقص فيتامين د بحوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم.









وفقا لدراسة أجريت عام 2011 ، فإن 41.6 ٪ من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من نقص فيتامين د ، ويصل إلى 69.2٪ بين اللاتينيين، و 82.1٪ في الأمريكيين الذين هم من اصل افريقى، وقد يرجع الإصابة بنقص فيتامين د في بعض الأحيان إلى العديد من الأسباب، ووفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي، فسوف نتناول لكم أبرز الأسباب التي تؤدي لنقص فيتامين د.









وفيما يلي 7 عوامل خطر شائعة لنقص فيتامين د، وتشمل:





1- الأشخاص ذوو البشرة الداكنة.

2- الأشخاص الأكبر عمرا.

3- زيادة الوزن أو السمنة.

4- عدم تناول الكثير من الأسماك أو الأسماك الزيتية، أو منتجات الألبان.

5- الاشخاص الذين يعيشون بعيدًا عن خط الاستواء حيث يوجد القليل من الشمس على مدار السنة.

6- استخدام الواقي من الشمس "الصن بلوك" عند الخروج من المنزل باستمرار، ويوميا.

7- عدم الخروج من المنزل خلال النهار، وقلة التعرض لاشعة الشمس، والتمشية في الهواء الطلق.









وأوضح الموقع ان الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من خط الاستواء ويتعرضون بشكل متكرر لأشعة الشمس هم أقل عرضة لنقص فيتامين د، وذلك لأن بشرتهم تنتج ما يكفي من فيتامين (د) لتلبية احتياجات أجسامهم.









ومعظم الناس لا يدركون أنهم يعانون من نقص ، حيث تكون الأعراض دقيقة بشكل عام، قد لا يتم اكتشافها بسهولة ، والذي قد ينتج عنها عن تأثير سلبي بالنسبة لوظائف الجسم.















